Nikápoly: először emelte fel fenyegető kardját az oszmán félhold Magyarország ellen

A 13. század elején új közép-ázsiai hódítók, a törökök törtek be a hanyatló Bizánci Birodalom területére. A török törzsek, amelyek felvették az iszlám hitet és ezzel egyidejűleg erőteljes arab kulturális hatás is érte őket, megszállták a kis-ázsiai Anatóliát, ahonnan tovább fenyegették Bizáncot. A török törzseket 1299-ben a dinasztialapító I. Oszmán szultán egyesítette, létrehozva a róla elnevezett Oszmán Birodalom magját. Az őt követő Orhán bej, illetve I. Murád szultán tovább folytatva nagynevű elődjük hódító politikáját, egyre több területet ragadva el a gyengélkedő bizánci császárságtól. A törökök először 1345-ben léptek Európa földjére, ahol néhány évvel később tartósan is megvetették lábukat, tovább folytatva – most már a Balkánon – északnak tartó előrenyomulásukat.

Luxemburgi Zsigmond vezette a Nikápoly mellett lezajlott csatában a keresztes hadat

Új hódító hatalom jelent meg a Magyar Királyság határán

Az egyre jobban terjeszkedő Oszmán Birodalom a 14. század derekán került először nyílt összeütközésbe a Magyar Királysággal. Magyarország az Anjou-dinasztia idején Európa egyik legerősebb nagyhatalmának számított. I. (Nagy) Lajos magyar uralkodó, a „lovagkirály” 1366-ban súlyos vereséget mért a Boszniára törő szultáni hadakra, de ez csak ideiglenesen vette el a törökök kedvét attól, hogy Magyarország határterületeit fenyegessék. Az ekkor még Drinápolyban (ma Edirne, Törökország) rezideáló szultáni udvar az 1370-es években kihasználva az egymással hadakozó balkáni királyságok és fejedelemségek közötti széthúzást, elfoglalta Macedóniát, meghódolásra kényszerítette Bulgáriát, majd a török történelem egyik legnagyobb hódítójaként számon tartott I. Murád az 1389. június 15-én lezajlott rigómezői csatában véres, megsemmisítő vereséget mért Lázár szerb fejedelem, és I. Tvrtko boszniai király egyesített seregére.

Az 1389-es rigómezei csata

A rigómezei vereség után a Balkán legnagyobb részt török fennhatóság alá került, a török portyázók pedig egyre gyakrabban betörtek a Magyar Királyság területére is. Az 1387 márciusában trónra lépett Luxemburgi Zsigmond magyar király rendkívül komolyan vette a török fenyegetést, amellyel szemben Nagy Lajoshoz hasonlóan, offenzív fellépést határozott el.