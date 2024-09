Nyilvános WC: ilyen fertőzésveszélyek fenyegethetnek, ha ráülünk

A WC használatát többnyire otthoni „magányos” tevékenységnek tekintjük. Ám ha a munkahelyen, vagy bárhol az otthontól távol ránk tör a kényszer, kénytelenek vagyunk igénybe venni a nyilvános WC-ket is. Sokan számára okoz szorongást az a gondolat, hogy ráüljenek egy nyilvános WC-re, mert aggódnak a fertőzésveszély kockázatától. E félelem, amint azt az Australian Journal of General Practice egy 2019-ben megjelent cikke is kifejti, olyan pszichogén jellegű állapot, ami székletürítés nehézségéhez vagy képtelenségéhez vezethet a nyilvános illemhelyen. De indokoltak-e ezek a félelmek? Ennek jártunk utána.

A látványosan szennyezett nyilvános WC-t mindenki igyekszik elkerülni. Az ilyen illemhelyektől való viszolygás nem csupán a szakemberek által parcopresisként emlegetett pszichés kényszerre vezethető vissza, hanem nagyon is reális óvatosságon alapul. De mi a helyzet azokkal a látszólag tisztán tartott nyilvános WC-kel, például egy munkahelyi irodában, vagy a higénia szempontjából kifogástalan étteremben, ahol a WC ülőkéjén nincs látható kosz, vagy folyadéknyom? Az elvégzett vizsgálatok olyan esetben is kimutattak az ilyen rendben lévőnek látszó nyilvános WC-k ülőkéin egészségre veszélyes kórokozókat, baktériumokat, amikor a tisztasággal - legalábbis virtuálisan -, minden a legnagyobb rendben volt. Egy szépen tisztántartott nyilvános WC. A nyilvános WC fertőtlenítése elengedhetetlen a fertőzésveszély csökkentéséhez

Fotó: Shutterstock Nyilvános WC - hogyan kerüljük el a fertőzést? A nyilvános WC-ben található WC-kagylók ülőkéin számos olyan potenciálisan veszélyes baktérium-csoport megtelepedhet, amelyek közül a Micrococcusok gennyes bőrfertőzést, a Pseudomonasok hugyúti fertőzést, vagy horzsolásos, illetve nyílt sebbe jutva vérmérgezést, az enterobaktériumok pedig szintén hugyúti fertőzést és szalmonellózist is okozhatnak. Ahhoz azonban, hogy valaki megfertőződjön az előzőekben példaszerűen felsorolt kórokozóktól, ezeknek a baktériumoknak megfelelő mennyiségben kell megtelepedniük a fertőzés helyén. A nyilvános WC-k ülőkéin rengeteg baktérium és más kórokozó telepedhet meg ( a kép illusztráció)

Fotó: Scientific American Normál higiénés viszonyok között, amikor a nyilvános WC ülőkéit rendszeresen lemossák, illetve fertőtlenítik, vagy az ülőkével érintkező esetlegesen sérült bőrfelület a használat után azonnal lemossuk, megtisztítjuk, a megfertőződés veszélyének alacsony marad a kockázata. Nemi betegségek közvetítője lehet a nyilvános WC Az egyik meglehetősen gyakori kérdés, hogy a nemi úton terjedő betegségek kórokozói „összeszedhetők-e” a nyilvános WC k ülőkéiről? Néhány nemi betegség esetében igen a válasz. A nyilvános WC használata során az úgynevezett gentális herpesz – ami egy vírusos fertőzés – kockázatát tekinthetjük a legjelentősebbnek. ( A gombás fertőzések mellett manapság a gentális herpesz számít a leggyakoribbnak.) Az aktív herpeszes bőrelváltozásból az ülőkére került váladékban lévő vírusok négy órán át megőrzik a fertőzőképességüket. Hasonló a helyzet az ugyancsak elterjedt humán papillomavírussal (HPV) is. A HPV a bőrön és a nyálkahártyán sejtburjánzást okozó víruscsalád, amely a közönséges és a nemi szemölcsök, a condylomák megjelenéséért, valamint a méhnyakrák kialakulásáért is felelős. A HPV fertőzést tekintik a nemi úton terjedő leggyakoribb fertőzéstípusnak. A vírus legveszélyesebb csoportjai ellen létezik védőoltás.) Egy másik egysejtű parazita okozta nemi úton terjedő fertőzés kórokozója, a Trichomonas is átkerülhet a nyilvános WC ülőkéjéről az illemhelyet használóra. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kórokozó a WC ülőkéjére kerülve 45 percig fertőzőképes marad. Egy másik, viszonylag elterjedt nemi betegség, a gonorrea, vagy kankó kórokozója, a Gonococcus baktérium csak nagyon ritkán okozhat a nyilvános WC használata útján terjedő fertőzést, de különösen elhanyagolt, szennyezett és zsúfolt illemhelyekről leírtak már ilyen típusú megfertőződést is.

A Candida fertőzés sem lehetetlen, de kicsi a valószínűsége

A gombafertőzések (Candida) nyilvános WC-k útján való terjedéséről már jobban megoszlanak a szakvélemények. Ezek a mikrobák többnyire velünk együtt élnek, és leginkább a szervezet természetes védelmi egyensúlyának megbomlása esetén okoznak csak tüneteket. Egyes szakértők elviekben azonban nem zárják ki a Candida fertőzés bizonyos típusainak a WC-ülőkék közvetítésével való terjedését, de hozzáteszik, hogy ennek igen alacsony a valószínűsége. Egy átlagos nyilvános WC

Fotó: Origo/Rostás Bianka A gyakoribb, illetve széles körben elterjedt vírustörzsek mint amelyen a calici vagy az influenza esetében a WC-ülőke azoknak a tárgyaknak a rangsorába áll be – ilyen például az ajtókilincs, a számítógépek klaviatúrája vagy a törülköző –, amelyek katalizátorai e kórokozók tovaterjedésének. Higiéniai tanácsok nyilvános WC-ken A WC – ülőkéről való megfertőződés potenciális kockázata szignifikáns lehet például a mobil WC-k használata során, főleg azoknál, amiket a nagy tömegrendezvényeken állítanak fel, mert ezeknél szinte lehetetlen a megfelelő WC higiéné folyamatos biztosítása.

Jobb elkerülni, hogy nyilvános WC ülőkéjére üljünk

Fotó: Shutterstock Ugyancsak fokozott veszélyt jelenthetnek az autópályák melletti tömeges használtnak kitett és gyakran elhanyagolt nyilvános WC-k ülőkéi is. De mit lehet tenni a kockázatok minimalizálásáért, ha elkerülhetetlenné válik a nyilvános WC használata? Ezeket tanácsolja többek között a WEBBeteg orvosi portál: Kézmosás fontossága a WC használat után Kerüljük el a nyilvános WC ülőkéjével való közvetlen testi kontaktust, legjobb, ha csak fölé guggolunk,

Ha ez elkerülhetetlen, használat előtt -főleg, ha folyadéknyomokat észlelünk az ülőkén – töröljük át azt,

Használat után mindig szappannal alaposan mossuk meg a kezünket, és ha van, használjunk kézfertőtlenítőt is,

Ha van valamilyen bőrsérülésünk, akárcsak apróbb horzsolás is az ülőkével érintkező testrészünkön, izoláljuk el a bőrünk és az ülőke közvetlen érintkezését WC-papírral, és ragtapasszal fedjük el a sérülést. És ne feledjük legfontosabb az alapos kézmosás! A kutatások azt mutatják, hogy akár WC-papírral, akár egyszer használatos ülőketakaróval fedjük le az ülőkét, ez a módszer csak kisebb részt csökkenti az esetleges megfertőződés kockázatát. Ha több rétegben helyezünk toalettpapírt az ülőkére, akkor ugyan megnehezítjük a mikroorganizmusok útját, de még így sem válik sterillé a WC. Dr. Philip Tierno, a New York-i Egyetem mikrobiológusa szerint elsősorban az olyan WC-ülőkék jelenthetnek komolyabb kockázatot, amelyeken folyadéknyomok, vagy más szilárd szennyezések láthatók. A mobil WC főleg tömegrendezvényeken jelenthet komolyabb kockázatot az esetleges WC fertőzés szempontjából

Fotó: Throne Labs Dr. Tierno szerint egy mobiltelefon kijelzőjén tízszer annyi kórokozó lehet mint egy WC-ülőkén, de például a kulcsok, a kilincsek, vagy akár a mosdószivacs is komolyabb kockázatot jelenthet, mint egy rendszeresen takarított és tisztán tartott WC. A szakember ehhez azt is hozzáteszi, hogy az elhanyagolt és jól láthatóan takarítatlan nyilvános WC-k esetében azonban indokolt a fokozott óvatosság a nagyobb fertőzés kockázat miatt.

