Örök vegyi anyagok: megoldás született befogásukra és megsemmisítésükre

A per- és polifluor alkil anyagokat (PFAS: Per- and polyfluoroalkyl substances) széles körben használják a fogyasztói árucikkek, például a vízálló ruha gyártásában, mivel hőállók, vízállók és foltállók. Azonban szennyező anyagok is, és gyakran a felszíni vizekben, és a talajvízben végzik világszerte, és összefüggésben állnak a rákkal, a májkárosodással és más egészségügyi problémákkal. A PFAS anyagok közismerten nehezen bomlanak le, természetben is, és az emberi testben is. Ezzel a módszerrel a vízkészletben lévő örök vegyi anyagokat el lehet távolítani és meg lehet semmisíteni, mielőtt károsítaná az egészségünket.

A Brit Kolumbiai Egyetem kutatói aktív szénszűrő és egy speciális, szabadalmaztatott katalizátor kombinálásával csapdába ejti és a szűrőanyagon ártalmatlan komponensekre bontja az örök vegyi anyagokat.

Fotó: Paul Joseph / Brit Kolumbiai Egyetem

Befogás és megsemmisítés

Az egész folyamat meglehetősen gyors, attól függően, hogy mennyi vizet kezelnünk. Keresztülvihetünk hatalmas mennyiségű vizet a katalizátoron, ami adszorbeálja és egy gyors, kétlépéses folyamatban megsemmisíti az örök vegyi anyagokat.

Sok létező megoldás csak az adszorpcióra képes, míg mások csak a vegyi anyagok megsemmisítésére lépesek. Ez a katalizátor azonban mindkettőt elvégzi, ezáltal hosszú távú megoldást jelent az örök vegyi anyag problémára.

Nincs fény? Nem probléma

Mint más vízkezelések, a Brit Kolumbiai Egyetem eljárásához is ultraviola fényre van szükség, de nem szükséges annyi, mint más módszerekhez. A tesztelés alatt a katalizátor konzisztensen több, mint 85% perfluoroktánsavat (egy örök vegyi anyag fajta) távolított el még alacsony fényviszonyok mellett is.

Ez a katalizátor nem korlátozódik az ideális kondíciókra. Mivel változó ultraviolafény intenzitás alatt is hatékony, különféle környezetekben alkalmazható, köztük olyan régiókban is, ahol limitált a napfénynek való kitettség. Például, egy kevés napfénynek kitett északi város is hasznosíthatja ezt a fajta módszert.

Bár a kezdeti kísérletek az örök vegyi anyagokra fókuszáltak, a sokoldalú katalizátor potenciálisan alkalmas más fajta tartós szennyeződések eltávolítására is. Ígéretes megoldást nyújthat a vízszennyezés szorongató problémájára.

A községi víztől az ipari tisztításig