Pallavicini Zita őrgrófnő: Az egykori arisztokrata kastélyoknak az egész nemzet történelmi kincseivé kell válniuk

A tiszadobi kastélyt gróf Andrássy Gyula építtette 1880 és 1885 között

Fotó: Origo - Elter Tamás

A lakóépületként használt kastélyok igen költséges fenntartását a hozzájuk tartozó nagybirtokok biztosították, erre napjainkban pedig nincs már semmilyen lehetőség sem. A probléma megértéséhez azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy más szomszédos országokhoz, így például az 1945 után ugyancsak kommunista uralom alá került Csehországhoz, az egykori Csehszlovákiához képest a hazai kastélyok sokkal rosszabb állapotban élték meg a rendszerváltást. Ennek számos oka volt, ami miatt jó néhány felbecsülhetetlen értékű kastélyunk teljesen tönkrement, illetve helyrehozhatatlanul megsemmisült.

Pallavicini őrgrófnő ősei egyik egykori rezidenciájában, a tiszadobi Andrássy-kastélyban

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

De még a rendszerváltás után is hosszú éveken át valódi felelős tulajdonos és átfogó koncepció hiányában romlott tovább az állaguk. Ebben jelentett komoly változást az állami kastélyprogram, aminek látványos eredményeiben szerencsére ma már mindenki gyönyörködhet. A kastélytörvény e rendkívül pozitív folyamat továbbvitelét biztosítja, hiszen egy-egy kastély „örökbefogadása” a fenntartása mellett előírja a közcélok további biztosítását is, tehát szó sincs semmiféle „lenyúlásról” és átjátszásról, ahogyan azt egyes hangulatkeltő írások hirdetik.



Mit tudnak tenni az egykori kastélytulajdonos arisztokrata családok leszármazottai, így köztük Ön is e célok megvalósulásáért? Hiszen, ahogy említette, a reprivatizáció sem jelentene ma már megoldást.



Azt gondolom, hogy az arisztokráciának ma is igen fontos szerepe lenne abban, hogy a sok-sok generációs történelmi tapasztalataikat, tettre vágyó képességeiket sokkal jobban kamatoztathassák a köz javára. Sajnos, nálunk nem volt semmiféle restitúció, pedig a rendszerváltás idején akadtak erre külföldi pozitív példák. De meggyőződésem szerint még most sincs késő ahhoz, hogy mindazt a tudást, tradíciót és nem utolsósorban kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert amivel a történelmi családok rendelkeznek, az ország felemelkedésének szolgálatára bocsássák.

Az arisztokrata családoknak a jelenben is fontos szerepük lehet a közjó előmozdításában

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Régen e családok a közjó érdekében vagyonuk jelentős részét visszaforgatták a közösségekbe, gondoljunk csak a sok-sok közgyűjteményre, középületekre, a földbirtokos családok saját költségükön végrehajtott falufejlesztéseire és még sok minden más egyébre, ezt kellene a mostani társadalomnak, vagy ha úgy tetszik, az új elitnek is újból megtanulnia. Ami Tiszadobot és az egykori családi kastélyt illeti, több feladatot is vállaltam. Az a legfőbb célom, hogy az Andrássy-kastély olyan nemzetközi kulturális központtá váljon, ami a község számára is komoly fellendülést hoz. Ehhez a nyelvtudásomat ( a grófnő hat nyelven beszél folyékonyan, a szerk. megjegyzése), valamint a nemzetközi kapcsolataimat egyaránt felhasználom, hiszen – talán idehaza ezt kevésbé tudják –, az Andrássy név még ma is olyan „brand” a nemzetközi arisztokrácia köreiben, ami sok ajtót képes kinyitni szerte a világon.