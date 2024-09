Párducok lakják az aknamezőt

A perzsa leopárd nyomában

A perzsa leopárd a világ egyik legveszélyeztetettebb állata: alig ezer élhet belőle szabadon. Abban

nem is sokan bíztak, hogy a háború sújtotta Kurdisztánban még létezhet belőlük néhány példány,

azonban mégis. Reza Pakravan és csapata útnak is indul azzal a céllal, hogy a populáció megmentése

érdekében az élőhelyet védett területté nyilváníttathassák. Rezáék a kurdisztáni hegyek, azaz az Irak

és a szomszédos Irán közötti határvidékre utaznak, ahol a háború nyomai miatt már alig lakik ember,

a terület tele van aknákkal. Irak területén még mindig 2 millió fel nem robbant taposóakna található,

életveszélyes bárhol is letérni az útról. Ezek a területek azonban ideális élőhelynek számítanak a

párducoknak, ugyanis ezeket elkerülik az emberek – különös tekintettel az orvvadászokra. A csapat

bizakodó az akcióval kapcsolatban, főleg miután kiszúrja a leopárd két legfontosabb táplálékát, a

vaddisznót és a hegyi kecskét. Két vadkamerával igyekeznek bizonyítani a leopárdok jelenlétét,

azonban csak néhány nap múlva jön az áttörés. A kamerák egyike lencse végre kap egy éjszaka

poroszkáló leopárdot, majd később további felvételek is bizonyítják jelenlétüket – így minden esély

megvan arra, hogy a területet védetté tegyék.

Omán a világ egyik legszárazabb országa, ahol a vízhez jutás élet és halál kérdése. Kész rejtély, hogy sikerült itt számos civilizációnak nem egyszerűen túlélnie, de prosperálnia is.

Egy titokzatos csatornarendszer a világ egyik legszárazabb pontján



Omán a világ egyik legszárazabb országa, ahol a vízhez jutás élet és halál kérdése. Kész rejtély, hogy sikerült itt számos civilizációnak nem egyszerűen túlélnie, de prosperálnia is. Reza expedíciója ezt az ősi titkot akarja megfejteni, mikor beveti magát Omán perzselő sivatagába. Az arab ország nem teljesen kopár, elvétve található rajta néhány oázis, és ezekhez egy építészeti remekmű, az úgynevezett faladzs-rendszer szállítja a vizet.

A faladzs földalatti csatornák bonyolult hálózata – féltő gondossággal épített alagutak több tíz méter mélyen, melyek lassú áramoltatással biztosítják a vízellátást. Valószínűleg perzsa eredetűek, több ezer évesek lehetnek és kézi erővel, illetve egyszerű szerszámokkal épültek.