Pestis: végre megtalálták a fekete halál okát és forrását

Pestisfelirat a Chu-völgy régiójából, Kirgizisztánból

Fotó: A.S. Leybin, August 1886

A fekete halált okozó törzs, a pestis eredete azonban továbbra is rejtély. A tudósok nem tudják, hogy helyben alakult-e ki, vagy máshonnan terjedt-e el a pestisjárvány a régióban. Emlékeztettek arra is, hogy a pestis nem kizárólag az embereket érinti, mivel a baktérium a vadon élő rágcsálók populációiban is fennmarad, a pestis rezervoárként ismert területeken. Úgy vélik, így

az 1338-1339-es járványért felelős, az Issyk Kul-tó közelében élő, ősi közép-ázsiai törzs valószínűleg az egyik ilyen rezervoárból származik. Így elterjedtek a járványok a világban és „beköszöntött” a nagy pestis járvány.

Johannes Krause, a Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet igazgatója és a kapcsolódó tanulmány vezető szerzője szerint az ősi törzzsel szoros rokonságban álló modern törzsek megtalálhatók a Tian Shan-hegység körüli pestistározókban, ami azt jelzi, hogy a fekete halál őse valószínűleg Közép-Ázsiából származik, az ősi törzs felfedezésének közvetlen közelségéből. A világjárványok idejében ez egy kulcsfontosságú információ lehet, hiszen a pestises esetek felkutatása és a pestis genom segítheti a jövőbeli előrejelzéseket.

A pestis tünetei: