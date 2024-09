Halálos nukleáris pokolgépek ketyegnek az óceán mélyén

Egy szovjet nukleáris meghajtású támadó-tengeralattjáró a hidegháború éveiből

Fotó: Wikimedia Commons

A szovjet tengeralattjáró roncsa szinte elérhetetlen mélységben, 6000 méter mélyen fekszik az óceáni hullámsírban.

Túl sok információ azóta sem látott napvilágot a szörnyű balesetről, de annyi bizonyos, hogy a roncsban rekordszámú, összesen 36 nukleáris eszköz rekedt,

köztük tizenhat K-219-es típusú dupla robbanófejes ballisztikus rakéta és két atomtorpedó is. A szovjet tengeralattjáró a halálos rakományával együtt még ma is időzített bombaként rejtőzik valahol az Atlanti-óceán mélyén. 1968 egyébként fekete évnek számított a szovjet haditengerészet történetében, mert nem csak a K-219-est, hanem pár hónappal korábban, 1968 márciusában közelebbről be nem azonosítható időpontban egy másik dízel-elektromos meghajtású támadó-tengeralattjáróját is elvesztette a Csendes-óceánon.

Mélybe veszett atom-tengeralattjáró fotója ( a kép illusztráció)

Fotó: Wikimedia Commons

A K-129-es hadrendi számú szovjet tengeralattjárónak a Hawaii-szigetektől észak-nyugatra, az amerikai felségterületnek számító szigetcsoporttól mintegy 700 kilométerre veszett nyoma.

A szovjet tengeralattjáró a fedélzetén bekövetkezett ismeretlen eredetű robbanás miatt süllyedt hullámsírba

99 fős személyzetével és a fedélzetén hordozott 3 nukleáris rakétával, valamint kettő atomtorpedóval együtt. Noha a szovjet búvárnaszád roncsa 5000 méter mélyre süllyedt, de ez az elképesztő mélység sem gátolta meg a CIA-t abban, hogy 1974-ben egy szupertitkos akció keretén belül megpróbálja a felszínre emelni a mélybe veszett szovjet tengeralattjárót. Ma sem tudjuk, hogy sikerrel járt-e a feltehetően roppant költséges művelet.

Ami tényként állapítható meg a tengerben rejtőző halálos nukleáris pokolgépekről: