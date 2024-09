Csíkszentmihályi Mihály Fiumében (ma Rijeka, Horvátország) született az utolsó fiumei magyar konzul, Csíkszentmihályi Alfréd fiaként. A család 1944-ben Velencébe menekült, majd néhány évvel később Belgiumban telepedett le. A pozitív pszichológia későbbi úttörője, akit már gyermekként is foglalkoztatott az emberek viselkedésének megértése, 1956-ban, huszonkét évesen kivándorolt az Egyesült Államokba. Pszichológiai tanulmányait az Illinois-i Egyetemen kezdte meg, majd tehetségét felismerő tanárai javaslatára átjelentkezett a tíz legjobb amerikai egyetem közé sorolt Chicagói Egyetemre, ahol 1965-ben PhD-fokozatot szerzett.

Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív pszichológia úttörője, aki megalkotta a tökéletes élményt

Fotó: Anyanyelvcsavar

1961-ben feleségül vette Isabella Selegát, aki nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is társa, több könyvének társszerzője lett. 1965-től a Lake Forest College szociológiai és antropológiai tanszékvezető docense, 1969-től a Chicagói Egyetem tanára, 1971 és 1987 között a humán fejlődéstan professzora, 1985-87 között a magatartáskutató tanszék vezetője volt. 1999-től haláláig a kaliforniai Claremont Graduate University professzora volt. Tudományos szakterülete a fejlődés- és neveléslélektan, a kreativitás- és tehetségkutatás, valamint a magatartás-kutatás volt.

A pozitív pszichológia úttörője és a flow-elmélet

Művészeket alkotómunka közben figyelve ismerte fel, hogy nem a kész mű, hanem az alkotásban való elmélyülés jelentette az élményt számukra. A felismerés után elsősorban a tevékenységbe való belefeledkezés, a teljes bevonódás érzésének tanulmányozása foglalkoztatta:

miért van az, hogy egyes emberek élvezik munkájukat, pedig gyakran nem vagy alig kapnak fizetséget érte?

A kérdést körüljárva született meg a flow (áramlat) elmélete. A flow-élményt tudományos pontossággal leíró első tanulmánya 1975-ben jelent meg Beyond Boredom and Anxiety (Túl az unalmon és a szorongáson) címmel. Különösebb visszhang nélkül folytatta kutatásait, amelyeket kiadói felkérésre 1990-ben a Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája című könyvében foglalt össze. A könyv bestsellerré, szerzője világhírűvé vált, tisztelői közé tartozott Bill Clinton és Tony Blair is.