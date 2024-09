Rádióhullámok - egy eddig ismeretlenn titokzatos rádiójel érkezik a galaxis középpontjából

Rejtélyes rádióhullámok - mi okozza a furcsa rádiózörejt az univerzum mélyéről?

Rádióhullámok - a MeerKAT rádióteleszkóp segítségével fedezték fel a titokzatos rádióhullámokat

Fotó: Wikimedia Commons/Morganoshell

Még 2020-ban a csillagászok az ausztrál ASKAP teleszkóp segítségével olyan különös objektumokat találtak, amelyeket furcsa rádióköröknek (ORC) neveztek el. Korábban soha nem vették észre ezeket, mert túl nagyok voltak ahhoz – halványan olyan nagy területeket foglaltak el az égbolton -, hogy feltűnjenek az apró látómezőkkel rendelkező optikai teleszkópokban. Első pillantásra a MeerKAT rádióteleszkóp új felfedezése, a J1802–3353 objektum, amelyet Kýklosnak (görögül kör) neveztek el, az ORC-ekhez hasonlóan szokatlanul kör alakú, és láthatóan nem észlelhető nem rádióhullámhosszon.

A Kýklos által kibocsátott furcsa rádióhullám az űrkutatás legfrissebb rejtélye. Az ORC-ket eddig azonban csak a galaxisok körül mutattak ki, amelyek szinte biztos, hogy a Tejútrendszeren túl találhatók az univerzumban, több százmillió fényévnyire. A Kýklos ezzel szemben mindössze 6 fokra fekszik a Tejútrendszer síkjától, és nincs távol a galaxistól, sőt, úgy tűnik, hogy ehhez társul. Bár emberi mércével mérve óriási, valószínűleg több ezerszer kisebb és sokkal közelebbi mint egy ORC, és a mérések szerint valószínűleg egészen közel van a saját galaktikus központunkhoz.



Mi lehet a galaxis középpontjában lévő rejtélyes képződmény?



Még ha feltételezzük is, hogy hol van, ám ez még nem jelenti azt, hogy tudnánk, mi is valójában a Kýklos. Csak annyit tudunk, hogy egy halvány, majdnem kör alakú gyűrű formájú objektum, valódi rádióhullám rejtvény, aminek a látszólagos átmérője egy perc szélességű és valószínűleg legalább néhány fényév átmérőjű. Hasonló irányban fekszik egy fényes kék csillag, és a Kýklos környezetéhez számos egyéb objektum is társítható, köztük néhány megmagyarázhatatlan eredetű infravörös és rádióforrás.

A Kyklos-gyűrű - a furcsa rádióhullámok forrása - még a galaxis egy meglehetősen sűrű központi részének irányában is kiemelkedik a MeerKat rádióteleszkóp L-sávjának ezen a megtisztított képén

Fotó: Ilf Science/C. Bordiu (INAF)

Még a MeerKAT rádióteleszkóp is, ami pedig számos frekvenciatartományt képes detektálni, csak egyes esetekben észleli a Kýklost. Mivel a vékony gömb alakú formáció külső szélei sokkal fényesebbek, a Kýklos felfedezői azt gyanítják, hogy csak egy gyűrűt látunk, nem pedig korongot. Több évnyi tanácstalanság után egyes csillagászok arra a következtetésre jutottak, hogy az ORC-k szupernóva-robbanások eddig ismeretlen „termékei”, de valószínűleg még túl korai ezt a kérdést megoldottnak nyilvánítani. „Ezeknek a szerkezeteknek az eredete továbbra is megfoghatatlan, és továbbra is vita tárgyát képezi” – írják a vonatkozó tanulmányt publikáló Astronomy and Astrophysics szaklapban.