Sötét oxigén: 4000 méterrel a tengerszint alatt a tudósok megdöbbentő jelenséget fedeztek fel

Hogyan változtatta meg az új tanulmány az élet kialakulásának elméletét?



Andrew Sweetman, a Skót Tengertudományi Szövetség mélytengeri ökológusa és a tanulmány vezető szerzője sajtónyilatkozatában a követezőket írta a felfedezés jelentőségéről: „Ahhoz, hogy az aerob élet elinduljon a bolygón, oxigénnek kell lennie, és azt értjük is, hogy a Föld oxigénellátása a fotoszintetikus organizmusokkal kezdődött el. De ma már azt is tudjuk, hogy a mélytengerben is termelődik oxigén, ott, ahol nincs fény. Ezért úgy gondolom, hogy újra meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy hol kezdődhetett az aerob élet?” E fontos felfedezés felé vezető út több mint egy évtizede kezdődött, amikor Sweetman elkezdte elemezni az oxigénszint csökkenését az óceán mélyén.

A sztromatolitok (kék alga telepek) a Föld legősibb élőlényei közé tartoznak. A földi élet keletkezése a tudomány egyik nagy kérdése

Fotó: Mint Images/Frans Lanting

Ezért is volt meglepő, amikor 2013-ban az érzékelők megnövekedett oxigénszintet jeleztek a Csendes-óceán Clarion-Clipperton zónájának mélyén. Akkoriban Sweetman még nem gondolt a mélytengeri kőzetek lehetséges oxigéntermelési tulajdonságára, ezért elvetette az erre vonatkozó adatokat, amiket mérési hibának vélt, de a későbbi kutatások kimutatták, hogy a CCZ mélytengeri fenéksíkságán valamilyen módon oxigén termelődik. Andrew Sweetman azon kezdett el töprengeni, hogy a fenéksíkság gumóiban talált fémek valamiféle „geoakkumulátorként” működnek-e azáltal, hogy tengervíz-elektrolízissel választják szét a hidrogént és az oxigént.

Egy mélytengeri csalánozó a Clarion-Clipperton törésöv mélységeien. A fenéksíkságon jól látahtók a sötét oxigén forrásai, a fémekben gazdag gumók

Fotó: NOAA

Egy 2023-as tanulmány kimutatta, hogy különféle baktériumok és archeák képesek „sötét oxigént” létrehozni, ezért Sweetman és csapata laboratóriumban modellezte a CCZ fenéksíkságának körülményeit, és higany-kloriddal minden mikroorganizmust elpusztított, ám ennek ellenére meglepő módon az oxigénszint tovább emelkedett. A Scientific American szaklapban írtak szerint Sweetman nagyjából 0,95 voltos feszültséget mért a gumók felületén, ami valószínűleg a különböző lerakódások szabálytalan növekedése során keletkezik, és ez a természetes töltés már elegendő a tengervíz hidrolíziséhez.