A veszélyek dacára csak egyetlen embert veszített Lewis és Clarke expedíciója

Sikerekben gazdag végeredmény

A Missourit követve eljutottak a mai Kansas Cityig, majd Omahába mentek. Továbbra is a folyó mentén haladtak, de itt már északi irányba tartottak. Később ismét nyugatra fordultak és átvágtak a Sziklás-hegységen. A Clearwater és a Snake folyókon is leereszkedtek, majd a Columbiát követve egészen Portlandig jutottak. A város ma a Csendes-óceáni partvidék északi részén fekszik, és Oregon állam legnagyobb városává nőtte ki magát. A csoport 1805 nyarán érkezett meg erre a vidékre.

William Clarke

Fotó: Wikimedia Commons

Mivel a visszaút belenyúlt volna a télbe, az expedíció tagjai úgy határoztak, hogy megvárják a hideg hónapok végét. A hazafele vezető utat így csak március 23-án kezdték meg, és kereken 6 hónappal később, szeptember 23-án érkeztek vissza a kiindulási helyükre. Az expedíció tudományosan és politikailag is fontos volt. Az USA igénye megnőtt az oregoni területekre, melyet később a Brit Birodalomtól meg is vásárolt. Emellett számos új növény- és állatfajt is felfedeztek, de a földrajzi leírások is bőségesen gyarapodtak a részletesen dokumentált megfigyeléseknek köszönhetően.

