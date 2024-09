Szakállak, gyertyák, agglegények: különös adók a történelemből

Az egyik legkegyetlenebb adó a történelemben minden bizonnyal a devsirme volt, amelyet az Oszmán Birodalom vetett ki, főleg a Balkánon élő keresztény lakosságra. Az első említései a 15. századból származnak.

A rendelkezés értelmében fiatal fiúkat kellett szolgáltatni a hadsereg számára.

A tizenéves gyermekek általában nem látták többé a családjukat, helyette komoly átnevelésben részesültek. Életüket ezt követően az iszlám vallás és a szultán iránti feltétlen hűség határozta meg. Egy részükből az oszmán hadigépezet elit katonái, janicsárok váltak, mások pedig hivatali pályára léptek.

16. századi illusztráció oszmán tisztviselőkről, akik regisztrálják a gyermekadó fejében családjuktól elvett keresztény fiúkat

Fotó: Picasa

Borbélynak vagy cárnak

A történelem legkülönösebb adói közül egy mindenképpen Oroszországhoz kötődik. A szakálladót a 1699-ben vezette be I. Péter, akit uralkodói jelentősége miatt később a „Nagy” előnévvel illettek.

I. (Nagy) Péter cár egykorú portréja

Fotó: Wikimedia Commons/Jean-Marc Nattier

A cár inkognitóban járta be a korabeli Európát, hogy tapasztalatait később felhasználhassa országa modernizálásában. Utazása alatt ráeszmélt, hogy a kontinens más régióihoz képest hazája milyen elmaradásokkal küzd, ezért visszatérve komoly változtatásokat léptetett életbe. Reformokat hozott a közigazgatás és az oktatás területén is, de a naptárt is korszerűsítette. Úgy vélte, hogy a sima arc az európaiság szimbóluma, ezért eltökélte, hogy ráveszi a többségében dús arcszőrzettel bíró oroszokat a borotválkozásra.

Orosz érme a 18. századból, amely igazolta, hogy tulajdonosa befizette arcszőrzete után az adót

Fotó: Wikimedia Commons

Ennek érdekében bevezette az évente fizetendő szakálladót.

Amíg a nemeseknek 100, a kereskedőknek csak 60, a városokban élőknek pedig 30 rubelt kellett befizetniük, amennyiben mégis ragaszkodtak szakállukhoz. Ám nem ez volt az egyetlen furcsa illeték, amelyet a történelem során törvénybe iktattak. A világ számos pontján születtek mai szemmel szokatlannak tűnő rendelkezések.

Adó, amely sötétbe zár

Az Egyesült Királyságot nyugodtan nevezhetnénk a különös adók hazájának. A monarchia derék törvényhozói leleményesebbnél leleményesebb ötletekkel rukkoltak elő, ha pénzt kellett kicsikarni az alattvalókból. A tapétaadótól kezdve az ablakadóig rendkívül szürreális tervek születtek a kincstár bevételeinek növelésére.