Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a Szojuz űrhajó

A Bajkonurból szerda este elindított űrhajón Don Pettit amerikai, valamint Alekszej Ovcsinyin és Ivan Vagner orosz asztronauta utazott.

Az orosz űrügynökség már az indítás után közölte, hogy a Szojuz MS-26 rendben pályára állt. Az űrállomáson eddig hat amerikai és három orosz űrhajós tartózkodott.

