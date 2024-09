A Journal of Sport and Health Science tudományos szaklapban publikált, új kutatás szerint a talpakon található úgynevezett „szupertüskék” akár 3,1 százalékkal is növelhetik a futósebességet középtávon. A szupercipőt kifejlesztő, nemzetközi tudóscsoport közelebbről akarta megvizsgálni ezeknek a technikailag fejlett lábbelitechnológiának (AFT) nevezett tüskéknek a hatását, mivel használatuk az elitszintű sportokban manapság szinte mindennapossá vált.

Egyfajta szupercipő technológiát dolgoztak ki a sebesség növelésére

Mivel a világrekordokat folyamatosan megdöntik, egy érdekes és összetett kérdést kell megválaszolni: vajon az emberek gyorsabbak lesznek, keményebben edzenek, vagy a jobb felszerelés (például a szupertüskék) használata viszi előre a fejlődést?

A szupertüskék vastagabb, de könnyebb, rugalmasabb és rugalmasabb középtalppal rendelkeznek, amelyet gyakran a középtalpba ágyazott merev szénszálas lemezzel kombinálnak

– magyarázta Montgomery Bertschy, a Massachusetts-i Egyetem biomechanikai mérnöke a ScienceAlert online tudományos portálnak.

A szupertüskék adják a szupercipő erejét

Míg a sprintek és a hosszútávú versenyek során olyan jellemzőkre van szükség, amelyek javítják az energiahatékonyságot és a sebességet (és ezek könnyen tesztelhetők a laboratóriumban és a terepen), úgy a középtávú teljesítmények mérése jóval bonyolultabb. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek

nehezen tudják biztosra mondani, hogy a szupertüskék előnyeiről szóló eddigi beszámolók mekkora lendületet adhatnak a futási módszerek továbbfejlesztésének.

A szupertüskékkel felszerelt szupercipőket ezért négy különálló kísérletben hasonlították össze a hagyományos társaikkal, mindegyikben tizenkettő különböző résztvevővel és kétszáz méteres távokon, a két kísérlet között regenerációs időszakokkal. A kiinduló ötlet az volt, hogy kiegyenlítsék a sportolók által kifejtett erőfeszítést, elkülönítve a lábbelik hatásait.

A kalóriák csökkentése nincs hatással az edzésünk teljesítményére

Az adatok több érdekes pontot mutattak:

az AFT tüskék átlagosan körülbelül 2 százalékos teljesítménynövekedést mutattak, bár ez a futótól és a lábbeli márkájától függően változott;

a futósebesség növekedése 1,8 százaléktól 3,1 százalékig terjedt,

a sportolók akár 5 másodperccel is csökkentették a futóidejüket az 1500 méteres versenyeken.

Ráadásul úgy tűnt, hogy a nyereség inkább a hosszabb lépéshossznak, mintsem a több lépésnek köszönhető, ami a tudósok szerint fontos szempont, amikor fel akarják mérni, hogy a cipők milyen különbséget jelenthetnek.

Történelmileg arra számíthatunk az olimpián, hogy a versenyidőben 0,5 százaléknál kisebb különbségek határozzák meg, hogy ki nyeri meg az aranyat, az ezüstöt, vagy ki jut fel a dobogóra. A mi kettő százalékos eredményeink így rávilágítanak arra, hogy ennek egy része azért történhet meg, mert néhány sportolónak valamivel jobb a cipőjük, mint a többieknek

– mondta Ethan Wilkie, a kanadai New Brunswick Egyetem sportbiomechanikusa.