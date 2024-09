Szupernóva-robbanás: a teliholdnál is fényesebben fog felragyogni egy csillag

A szupernóva-robbanás után a beelgeuse úgy világítana éjjel, mint a telihold (fantázia grafika)

A Betelgeuse kozmikus értelemben hozzánk közeli csillagnak számít, ami „csak” 546 fényév távolságra fekszik a Földtől. Ez viszont praktikusan azt jelenti, hogy ha felnézünk az égre és megkeressük a Betelgeuse-t, az a fény ami a szemünkbe érkezik a csillag 546 évvel ezelőtti, nem pedig a pillanatnyi állapotát mutatja. Éppen ezért az sem kizárható, hogy a Betelgeuse már felrobbant, csak a szupernóva-robbanás fénye nem érkezett még el a Földre. Ezért éppen úgy lehetséges, hogy akár még a mi életünkben, de akár csak több száz, vagy több ezer év múlva fog felvillanni az emberi civilizáció eddigi történetének legnagyobb szupernóva-robbanása.

A szupernóva-robbanás abszolút fényereje elérheti egy galaxis100-200 milliárdnyi csillagának együttes fényét

Az viszont már most is pontosan modellezhető, hogy ha bekövetkezik ez a elképesztő „kozmikus tűzijáték” mit fogunk látni az égbolton. A Betelgeuse a szupernóva-robbanást követő három négy napon belül érné el a teljes fényességét, és hozzávetőleg két héten át legalább olyan fényesen ragyogna mint a telihold. Holdtalan éjjeleken is olyan éles árnyékot vetne a Betelgeuse rendkívüli fénye, amilyet csak holdtölte idején tapasztalhatunk. A számítások szerint 6-12 hónapig lesz annyira fényes, hogy a nappali égbolton is látszani fog. Ezután fokozatosan elhalványodik, és nagyjából egy év múltán szabad szemmel már nem is lesz látható az égbolt jelenleg kilencedik legfényesebb csillaga.

Így ragyogna a nappali égen a Betelgeuse

A Betelgeuse megsemmisülése lesz minden idők legfényesebb Földről látható szupernóva-robbanása. Noha a Betelgeuse kozmikus relációban a Földhöz közeli csillagnak számít, ám de a több mint 500 fényévnyi távolság már elegendő ahhoz, hogy a szupernóva-robbanás pusztító velejárója, az erős gamma-sugárzás ne okozzon kárt a földi élővilágban. A lentebb beágyazott videón megtekinthetjük, hogy látszana A Betelgeuse szupernóva-robbanása a Földről.