Elkezdődött az Androméda-galaxis és a Tejútrendszer ütközése

Az első galaxisok felfedezése még a 20. század elejére tehető, amikor Edwin Hubble megtalálta az Andromédában a Cepheid-változóknak nevezett csillagokat, és ezek segítségével sikerült kiszámítania a galaxis távolságát. A tudósok hamarosan rájöttek, hogy az Androméda-galaxis valószínűleg ütközési pályán van a Tejútrendszerrel, a Föld megsemmisülésétől ugyanakkor nem kell tartani; egyrészt ez egy hosszú folyamat, és legkorábban 4,5 milliárd év múlva következik be, másrészt a csillagok még ebben az esetben is elképesztő távolságokra lesznek egymástól. Egy új tanulmány azonban most ismét megvizsgálta a galaxisok kiterjedését, és az eredmények azt sugallják, hogy e csillagvárosok sokkal nagyobbak, és messzebbre nyúlnak, mint azt valaha hittük. Vagyis az Androméda-galaxis és a Tejútrendszer ütközése már elkezdődhetett.

Az Androméda-galaxis és a Tejútrendszer ütközése elkerülhetetlen

Fotó: Science Photo Library via AFP

A galaxisok tömegének jelentős része túlmutat a csillagkomponensen, diffúz gáztömegük, az ún. cirkumgalaktikus közeg pedig a galaxisokat összekötő kozmikus háló kapcsolódási pontjaként funkcionál.

Az említett gázhalmaz alkotja a látható tömeg nagyjából 70 százalékát.

Ennek ellenére viszonylag keveset tudunk róla, mert csupán a háttérobjektumok (kvazárok) fényének elnyelődése szolgáltat némi információt a tulajdonságairól.

A kutatók most új képalkotó technikák segítségével vizsgálták a 270 millió fényévre található IRAS 08339+6517 nevű csillagontó-galaxist, és megpróbálták kideríteni, milyen messzire nyúlik a gázfelhője. Eredményeik szerint míg a galaxis csillagai a galaktikus középponttól mintegy 7800 fényévre terjednek ki, addig a cirkumgalaktikus közeg kiterjedése legalább 100 000 fényév. Összefoglalva ez azt jelenti, hogy a galaxisok jóval hatalmasabbak, mint azt valaha hittük.

Most már látjuk, hol áll meg a galaxisok hatása, felfedeztük azt az átmenetet, ahol a galaxis az őt körülölelő közeg részévé válik, és becsatlakozik a többi csillagvárost összekötő kozmikus hálóba”

– idézi a kiadott közlemény Nikole M. Nielsent, a Swinburne Egyetem kutatóját.