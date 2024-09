Gépfegyvertől a fénykardig: az Oscar-díjra jelölt színész tengerészgyalogosból lett filmsztár

David Niven megvetette a bulvársajtót, és gúnyosan nyilatkozott a tabloid lapoknak.

Hogy írhatnak le olyan ostobaságokat, hogy a golyók fütyültek a csatatéren? Aki valaha volt már harcban, tudja, hogy a golyó nem fütyül, hanem csattan. Azt a hangot adja, hogy krekk!

Niven igyekezett oldani a katonái félelmét a harcban. Egy alkalommal ezt mondta nekik bevetés előtt:

Nézzék, fiúk, maguknak csak egyszer kell ezt megcsinálniuk. De nekem újra és újra meg kell ismételnem az ilyen akciókat Hollywoodban, Errol Flyynel!

David Niven két olyan filmben szerepelt, amely a háború alatt készült. 1945-ben alezredesként leszerelt, és visszatért Hollywoodba, ahol fényes karrier várta annak ellenére, hogy összeveszett Samuel Goldwynnel.

Niven 1978-ban együtt játszott Peter Usitnovval a Halál a Níluson c. filmben. Ustinov az 1940-es években közlegényként Niven tisztszolgája volt, és a merev brit társadalmi szabályok miatt titkolniuk kellett a barátságukat, mert egy tiszt nem barátkozhatott egy közlegénnyel

Fotó: Reddit

1958-ban Oscar-díjat kapott a Külön asztalok c. filmjéért, amelyben csak 23 percet szerepelt. Nem csak ezzel lett világrekorder, de azzal is, hogy ő volt az egyetlen az Oscar történetében, aki műsorvezetőként szerepelt a gálán, és közben elnyerte a legjobb színészi alakítás díját is.

A német származású, náciellenes amerikai hazafi

Marlene Dietrich is előadta a Lili Marleen c. dalt, amely óriási siker volt szerte a világon, és a német katonák körében is hihetetlen népszerű lett

Fotó: TCM

A hírességek közül szintén az elsők között vállalt szerepet a háborús erőfeszítésekben az egyik legnépszerűbb színésznő, Marlene Dietrich. A német születésű sztár 1930-ben költözött Amerikába Németországból, és 1937-ben lemondott a német állampolgárságáról. A hihetetlen népszerű Dietrich visszautasította, hogy szerepeljen német propagandafilmekben, holott Hitler személyesen kérte meg arra, hogy támogassa a náci ügyet. A Harmadik Birodalom erre árulónak minősítette Marlene Dietrichet, aki cserébe a brit rádiónak, már a háború kitörése után ezt nyilatkozta:

Hitler egy hülye.

A filmcsillag z Egyesült Államok hadba lépése után azonnal csatlakozott a Fegyveresek Erők Szervezetéhez, amely színházi szórakoztató esteket szervezett a katonáknak és családtagjaiknak, továbbá segítette a háborús kötvények népszerűsítését.