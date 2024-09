Megmutatjuk a Titanic legújabb titkait - amiről eddig senki sem tudott

Egy tengerészcsizma a Titanic roncsának törelékmezőjéről. Egykori tulajdonosa holttestét nyom nélkül elemésztette az óceán

Fotó: RMS Titanic Inc.

A mélytengeri zóna táplálékszegény környezetében élő organizmusok pedig azért nem emésztik el a bőrből készült tárgyakat, például a cipőket, a táskákat és a bőröndöket, mert a bőr kikészítése során alkalmazott és a bőrbe beivódott csersav elriasztja őket. Amíg a Titanic kettétört roncsába rekedt áldozatok holttestét és csontjait maradék nélkül elemésztette az óceán, ezzel szemben a cipőik, táskáik, és nem egyszer egy-egy ruhadarabjuk is épségben fennmaradt.

A Titanic egyik első osztályon utazott férfiutasának öltönye

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A híres törmelékmező területén több helyen is lehet látni férfi, női és gyerekcipőket, illetve tengerészcsizmákat, amik mind egy-egy holttest helyét jelzik a mélytengeri fenéksíkságon. Mivel a Titanic roncsa az úgynevezett karbonát-kompenzációs mélységhatár alatt fekszik, ezért az enyhén savas közegben az áldozatok csontjai is maradék nélkül feloldódtak.



Felbecsülhetetlen értékű a Titanic minden egyes relikviája



Egy eddig még nyilvánosságot nem kapott másik különleges leletet is bemutatott Tomasina Ray, gyűjteményi igazgató. A kis ládikába zárt bontatlan parfümös üvegcsék a Titanic másodosztályán utazó parfümkereskedő, Adolphe Saalfeld mintakollekcióját alkották. A dobozba zárt kis üvegek még ma, a Titanic elsüllyedés után 112 évvel is intenzív illatot árasztanak. A különleges tárgyak közé tartozik az a felbontatlan pezsgősüveg is, amely mind a mai napig megőrizte tartalmát. A gyűjteményi igazgató elmondta, hogy a törmelékmezőn rengeteg pezsgős és más palack, porcelán tányérok, poharak és főzőeszközök tömege található, aminek az az oka, hogy ott, ahol elsüllyedésekor a Titanic kettétört, vagyis a harmadik kémény vonalában – volt az egyik konyha.

Bontatlan pezsgőspalack

Fotó: Photo by e. ipolani/Flickr

Az első osztályú utasok számára fenntartott luxusétterem kiszolgálásához rengeteg márkás pezsgőt és drága bort tároltak a konyhák raktáraiban. A törmelékmezőről sok porcelántárgyat is a felszínre emeltek. Ezek minősége, illetve díszítettsége is kifejezte a hajó három osztályán utazók közötti jelentős társadalmi különbségeket. Az első osztály számára a White Star Line a kor egyik híres angol iparművészével terveztette meg azokat a kék-arany-fehér mintázatú pompás étkező- és kávés készleteket, amelyek mintáit azóta is Titanic-mintaként emlegetnek a művészettörténészek. A harmadosztályon utazók egyszerűbb és vastag fehér porcelánból készült étkészleteket használtak, amelyeken csak egyetlen díszítés, a White Star Line társaság logója volt. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a Titanicon még a harmadosztály utasainak az ellátása is átlagon felülinek minősült a kor más hajózási társaságaihoz képet, mert nekik – az előzőeknél maradva - porcelánból, és nem bádogból készült étkészleten szervírozták a menüt.