Soha nem látott, sokkoló felvétel készült a Titanicról

Az RMS Titanic Inc. szerint a hajóroncs erodálódásának van egy előnye is: az újonnan létrejövő nyílásokon keresztül akadálytalanul be lehet majd hatolni a hajótest belsejébe, ami rengeteg új felfedezést tenne lehetővé.

Expedíciójuk során a két automata tengeralattjáró

több mint kétmillió képet

és 24 órányi HD-filmet készített.

A vállalat jelenleg vizsgálja ezeket az adatokat, és reméli, hogy felhasználhatja őket a Titanic részletes 3D-s képének elkészítéséhez.

A Titanic roncsai között ráleltek egy régóta elveszett szoborra is (illusztráció)

Fotó: AFP

Egy híres szobor is előkerült a hajóroncs mellől

A nyári kutatómunka egy olyan leletet is feltárt, amelyet sokáig elveszettnek hittek. Amikor az eredeti, 1985-ös expedíció közzétette az első képeket a roncsról, a maradványok között egy Versailles-i Diana nevű bronzszobrot is találtak. A felfedezést ugyanakkor titkosították, és a szobor pontos helyét nem jelölték meg. Az egykor a hajó első osztályának társalgótermét díszítő 60 cm magas figura most ismét előkerült, és azt tervezik, hogy a felszínre hozzák, majd kiállítják.