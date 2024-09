Torinói lepel: bebizonyosodott, hogy eredeti Krisztus halotti leple

Torinói lepel: „a kép, amelyet nem emberkéz készített” hányattatott vándorlása



A torinói lepelként ismert halotti gyolcsról elsőként az újszövetségi evangélisták emlékeztek meg. Márk evangéliuma szerint: „Az pedig gyolcsot vásárolt, majd levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba és sziklába vájt sírboltba helyezte, s a sír bejárata elé követ hengerített." (Márk,15,46). Krisztus halotti leplét Máté evangéliuma is megemlíti:„József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte."(Máté, 15,46). A lepelről a legfiatalabb tanítvány, János beszél a legrészletesebben: »A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba… Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt.« (János, 20, 4-8) A lepelről szóló kanonizált szent iratokon kívüli első forrás a 4. századból származik, Szent Cirilltől, aki Kr. u. 340 körül arról írt, hogy Jézus halotti leplét, mint »a feltámadás egyik tanúját« Jeruzsálemben őrzik.

A torinói lepel testkontúrján a bibliai szenvedéstörténetben leírtakkal azonos sérülések nyomai azonosíthatók

Fotó: Wikimedia Commons

A lepel vándorlásának következő állomása a kis-ázsiai Edessza, ahová a 6. század elején került a szent ereklye. Csaknem három évszázaddal később, 944-ben Konstantinápolyba vitték »a képet, amelyet nem emberkéz készített«, ahol VII. Konstantin bizánci császár rendeletére a blakhernai Mária templomban helyezték el.

1204 áprilisában, amikor Velence felbujtására a keresztes hadak megostromolták és kifosztották Konstantinápolyt, a relikviának is nyoma veszett.

Ezt egy fennmaradt egykorú forrásból, I. Theodórosz bizánci császár III. Ince pápához címzett leveléből tudjuk, aki a követezőket írta Róma püspökének: „A velenceiek szétosztották egymás közt a kincseket... ugyanezt tették a franciák az ereklyékkel és a szent lepellel, amelyben Urunk a feltámadás előtt feküdt." Azt, hogy az ezt követő száz évben hol lehetett a torinói lepel, csak sejteni lehet. Egy 1287-ből származó feljegyzés arra utal, hogy a lepel a középkor legtitokzatosabb és legnagyobb hatalmú lovagrendje, a templomosok birtokában lehetett, ugyanis Arnaut Sabbatier templomos lovag azt írja, hogy az avatásakor a szent lepelre kellett letennie a lovagi esküt.