Új geometriai alakzatokat fedeztek fel magyar matematikusok

Korábban arról is beszámoltunk, hogy magyar tudósok inspirálták a lenyelhető mRNS-vakcina fejlesztőit: Domokos Gábor és Várkonyi Péter, a Gömböc, azaz két egyensúlyi pontú, mono-monostatikus, mindig talpra álló új geometriai forma feltalálói, kezdetben nem is gondolták, hogy játékos találmányuk számos mérnöki, orvostudományi és gyógyszerészeti kutatást is inspirál a jövőben.