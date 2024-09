United Airlines 93: Allah akbar! - ezt ordították, miközben földnek vezették a gépet

2001. szeptember 11-ének verőfényes reggelén a New Jersey állambeli Newark nemzetközi repülőterén a United Airlines légitársaság Newark és San Francisco között menetrend szerinti járatának személyzete, Jason Dahl kapitány és LeRoy Homer első tiszt a felszállás előtti kötelező ellenőrzéssel volt elfoglalva a járatot teljesítő Boeing 757-es pilótafülkéjében. Az ekkor negyvennégy éves Dahl kapitány aznap szabadnapos lett volna, de mivel a vezénylési beosztása szerinti napon, szeptember 13-án lett volna az ötödik házassági évfordulója, ezért ezt a napot elcserélte a 93-as járat teljesítésére eredetileg beosztott kollégájával.

A United Airlines 93-as járatát teljesítő és Penssylvania állam területén lezuhant Boeing 757-200-as gép, alig három nappal a szeptember 11-i terrortámadás előtt

Fotó: Wikimedia Commons

Dahl kapitány mosolyogva el is újságolta Homer első tisztnek, hogy a házassági évfordulójuk alkalmából egy londoni úttal lepi meg a feleségét. Aznap a United Airlines 93-as járata messze nem volt telt házas, a 200 fő befogadására alkalmas gép üléseiben mindössze 33 utas foglalt helyet. A járatnak helyi idő szerint pontban reggel nyolckor kellett volna elstartolnia a Liberty nemzetközi repülőtér betonjáról, de a feltorlódott várakozó gépek miatt Dahl kapitány csak negyven perccel később kapta meg a toronytól a felszállási engedélyt. Jason Dahl igen nagy tapasztalatú repülősnek számított, aki 1985-től állt a United Airlines szolgálatában, és 1993-ban szerezte meg a kapitányi képesítését.

Jason Dahl kapitány, a United Airlines 93-as járat parancsnoka

Fotó: NBC Bay Area

Dahl kapitány 1996-tól szolgált Boeing 757-es gépparancsnokként, és kiváló képességei elismeréseként ő töltötte be a légitársaság egyik szimulátoros képzésért felelős oktatókapitányi beosztását is. A startengedély vétele után a kapitány előretolta a gázkarokat, a Boeing 757-es pedig egyre jobban gyorsulva végigszaladt a futópályán és helyi idő szerint pontban 9:42-kor a magasba emelkedett. Ezekben a pillanatokban, 9 óra 43 perckor, amikor a United Airlines 93-as járata éppen megkezdte az emelkedést csapódott be az American Airlines 11-es járata a New York-i World Trade Center (WTC) egyik ikertornyába.



A pilótafülke nem válaszol, valakit megkéseltek a business osztályon



A New York-i terrortámadásról a 93-as járat fedélzetén ekkor még senki sem tudott semmit, kivéve talán azt a négy arab terroristát, akik közül kettő a pilótafülkéhez közeli utastérben, két másik társuk pedig hátrébb ült közömbös utasnak tetteve magukat. Amikor a United Airlines 93-as járata elérte a repülési magasságot, a kapitány kikapcsolta az övek kötelező bekötését jelző fényt, a légiutas-kísérők pedig kávét és frissítőket kezdtek el felszolgálni az utasoknak. Mindenki kellemes és eseménytelen repülésre számított. Amíg az utasok a felszolgált kávéjukat szürcsölgették, 10 óra 3 perckor egy újabb utasszállító, a United Airlines 175-ös járata csapódott be a WTC másik, addig még épségben maradt tornyába.