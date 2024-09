Világjárvány: váratlan helyről érkezhet az új fenyegetés

„A kórokozó gombák és azok gyógyszer-rezisztenciája bár egyre fenyegetőbb veszély világszerte, viszonylag kevés szó esik róla” - magyarázza Norman van Rhijn molekuláris biológus, az angliai Manchesteri Egyetem munkatársa. Idén szeptemberben az ENSZ egy konferenciát szervez New Yorkban, ahol a tudományos közösség a gyógyszereknek egyre inkább ellenálló baktériumok, vírusok és gombák jelentette fenyegetést vitatja meg. Az eseményt megelőzően van Rhijn és egy nemzetközi kutatócsoport arra ösztönözte a kormányokat, a kutatóközösséget és a gyógyszeripart, hogy a baktériumok mellett más kórokozókkal, példának okáért a gombákkal is foglalkozzanak. Utóbbiak ugyanis észrevétlenül egyfajta „csendes világjárványt” robbanthatnak ki.

Az Aspergillus fumigatus nevű gombafaj a legveszélyesebb kórokozók közé tartozik. Félő, hogy egyes patogén gombák csendes világjárványt indíthatnak el

Fotó: Science Photo Library via AFP

Ha nem vigyázunk, új világjárványt okozhatnak a gombák

A szakértők több aggasztó adatot is közöltek a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent cikkükben; eszerint évente 6,5 millió embert fertőznek meg a patogén gombák, a halálos áldozatok száma pedig az évi 3,8 milliót is elérheti. A gombák ellenállóságának erősödése miatt az elhunytak száma drasztikusan nőhet a jövőben.

Aggasztó, hogy túlságosan a baktériumokra összpontosítunk, miközben az elmúlt évtizedekben a gyógyszer-rezisztenciával kapcsolatos problémák egy jelentős hányadát éppen a gombák okozták, ezt a veszélyt pedig mind a nyilvánosság mind a kormányok jelentősen alábecsülik”

- írják van Rhijn és kollégái, akik kínai, holland, osztrák, ausztrál, spanyol, brit, brazil, amerikai, indiai, török és ugandai intézményekben dolgoznak.

Melyek a legveszélyesebb kórokozó gombafajok?

2022-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elkészítette az első olyan listát, amely a legfenyegetőbb kórokozó gombákat rangsorolta.

Az emberi egészségre legveszélyesebb kórokozók közé tartozott az Aspergillus fumigatus, amely egy penészgomba-faj és a légzőszervrendszert támadja.

Szintén komoly gondot jelenthet a Candida albicans, amely normál esetben ártalmatlan, túlszaporodva azonban komoly betegséget okozhat.

A Nakaseomyces glabratus a húgyúti rendszert és a véráramot támadja, a Trichophyton indotineae pedig a bőrt, a hajat és a körmöket fertőzheti.

Mint a fertőzéseknél általában, itt is az idősebbek, illetve az immunhiányos betegek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve.