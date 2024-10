Elemi erővel tört fel az ország szabadságvágya 1956. október 23-án

Forradalmi slágerek

A Rákosi-korszak diktatúrájában és a későbbi kádári megtorlás közepette a Nyugattal való összeköttetés rendkívül megnehezült: rémhíreken és később hamisnak bizonyuló ígéreteken kívül valódi tudáshoz nemigen lehetett jutni. Fokozottan igaz volt ez 1956 októberére. Ám kevesen tudják, hogy a forradalom két slágerének alapját – az információáramlás nehézségeinek dacára – két amerikai dal adta. Alfred Hitchcock Egy ember, aki túl sokat tudott című filmjében Doris Day énekelte a magyarul Ahogy lesz, úgy lesz című dalt. A bizonytalan jövő iránti félelem adja ennek a slágernek a különlegességét, amely Magyarországon G. Dénes György, azaz Zsüti átíratában vált ismertté.

Kilőtt szovjet T-54-es harckocsi az Üllői úton

Fotó: Fortepan / Papp Dezső

A forradalom és szabadságharc alatt és után Magyarországról politikai menekültek hulláma indult.

A bécsi és belgrádi belügyminiszteri jelentések szerint 1957. április 6-ig 174 704 magyar érkezett Ausztria, míg május 26-ig 19 181 fő Jugoszlávia területére. A másik forradalmi sláger az emigránsok – közel kétszázezer ember – fájdalmát énekli meg. Az amerikai slágerlistákat 1956-ban hetekig vezette Dean Martin dala, a Memories are Made of This. A magyarul Honvágydalként ismertté vált szerzemény Borosos Ida előadásában lett közkedvelt: „Oly távol, messze van hazám, /Csak még, még egyszer láthatnám”.

Az 1956. október 23-i budapesti események a magyar nép elégedetlenségének spontán és erőteljes kifejeződései voltak a kommunista elnyomás ellen. A tüntetések során a résztvevők közös cél érdekében léptek fel, a szabadság és a függetlenség visszaszerzésére.

Páncéltörő ágyú a Futó utcai kereszteződésnél

Fotó: Fortepan / Papp Dezső

A tömegek eufóriáját a szabadság pillanatnyi megtapasztalása táplálta, de a helyzet gyorsan eszkalálódott, amikor világossá vált, hogy a kommunista rezsim nem hajlandó engedni. Az események rávilágítottak a magyar társadalom bátorságára, amely, bár nem készült fel a forradalomra, mégis megpróbálta megdönteni a megrendíthetetlennek tűnő kommunista rendszert. A szabadságért való harc hazánk történelmének egyik meghatározó pillanata lett. Ezen túl pedig a benne részt vevő egyének emlékezetének kulcsfontosságú eseményévé.

