A megnyitó estéjén Dunába dobták a New York kávéház kulcsait

Az épület, a New York-palota, eredetileg a New York Life Insurance Company amerikai biztosítótársaság központja volt, melyet 1894-ben nyitottak meg Budapesten. A kávéház, melyet a művészvilág csak „Nyehó”-nak nevezett, a földszinten működött, az épület többi részében irodákat és bérlakásokat alakítottak ki. Már a megnyitó napján megszületett az első legenda, miszerint a kulcsokat a nyitóünnepség után Molnár Ferenc vezetésével a Dunába dobták, hogy a kávéház éjjel-nappal nyitva legyen.

Erzsébet körút, a New York-palota 1925-ben.

Fotó: Fortepan / Berecz

Történetek Párizsból

Az építtető, Max Aufricht, aki később Arányi Miksára magyarosította a nevét, Budapesten született. A tehetséges és ambiciózus fiatalember jogot tanult és ösztöndíjjal Párizsban képezte tovább magát. Mellékállásban a Pesti Hírlap tudósítójaként színes történeteket osztott meg az olvasókkal. Ideje nagy részét kávézók teraszán töltötte, ahol a hétköznapi párizsi élet izgalmas pillanatai mellett hasznos kapcsolatokat épített. Így ismerte meg a New York Life Insurance igazgatóját is, akivel hamar barátságot, majd üzleti együttműködést is kötöttek. Arányi Miksa 1887-ben jegyeztette be New York Életbiztosító Társaság néven a vállalatot, aminek reprezentatív székházát a Nagykörútra tervezték.

Regényírás a karzaton

Míg a historizáló palota a biztosító, a kávéház hamar a művészek székhelye lett, itt ültek össze a nyugatos írók és költők, de a világháború előtti boldog békeidőkben a képzőművészek rendszeres találkozópontja is a „Nyehó” volt. A neoreneszánsz és eklektikus stílusban feldíszített kávéház inspiráló környezetet jelentett az alkotásra.

Szintén a kultikus hely legendája, hogy a karzaton született Molnár Ferenc Pál utcai fiúk című regénye,

az viszont tény, hogy a Nyugat szerkesztői itt állították össze a lapszámokat.

A hgyomány szerint Molnár Ferenc a New York kávéházban írta meg leghíresebb ifjúsági regényét, a Pál utcai fiúkat

Fotó: Wikimedia Commons/Carl Van Vechten

A New York kávéház fénykorát a századforduló jelentette, de a második világháború végéig még őrizte csillogását. Bár csökkent az irodalmi életben betöltött szerepe, az Otthon Körnek 1946 és 1948 között biztosított helyszínt. A 20. század meghatározó írói alkottak itt, mint Babits Mihály, Gárdonyi Géza és Móricz Zsigmond. A képzőművészek közül rendszeres vendég volt Szinyei Merse Pál, Herman Lipót vagy éppen Szigethy István. (A kávéház képzőművészeti kiállítótérként is szolgált.)