Kémkedtek és Freuddal is leveleztek a Moulin Rouge táncosnői

A színház és szórakozóhely 1889. október 6-án nyitotta meg kapuit a város leghíresebb negyedében. A legendás intézmény egyszerre volt megbotránkoztató és vonzó a közönség számára: oda rendes polgár be sem tette a lábát, de titokban tudni szerette volna, mi folyik a széllapátos épületben.

A Vörös Malom története tele van fordulatokkal, titokzatos, izgalmas és bátor művészekkel.

Számtalan színész-, és táncosnő karrierje bontakozott ki a falai között a 19–20. század fordulóján. Különleges sorsukban közös pontot jelentett a színpad, ahol a szegényebb sorból származó lányok is bizonyíthatták tehetségüket és rátermettségüket.

Az Őrjöngő Orchidea tánca

Jane Avril a Moulin Rouge megnyitásától kezdve 1935-ig szólótáncosként lépett fel. Ikonikus karrierje Belleville-ben kezdődött, ahol egy prostituált és egy olasz arisztokrata törvénytelen gyermekeként jött világra 1868-ban. Nehéz gyermekkora és betegsége sem korlátozta: bár tizennégy éves korában már szanatóriumi kezelést kapott, folyamatos jókedvének ez sem szabhatott határt.

Toulouse-Lautrec egyik plakátja 1891-ből

Fotó: wikipedia

Szent Vitus táncának nevezték azt a tünetegyüttest, amely önkéntelen mozdulatokban nyilvánult meg. Jane saját rohamai inspirálhatták híressé váló koreográfiáit, amelyek miatt az Őrjöngő Orchidea nevet is kiérdemelte.

A táncosnő hamar a Moulin Rouge primadonnája lett, de az egyre népszerűbb színházban akadtak riválisai is. A karrierje fellendítésének szentelt évtizedek fényes csillogása után végül 1935-ben vonult vissza. Szegénységben halt meg, de neve örökre fennmarad: alakját Henri de Toulouse-Lautrec festményei is őrzik.

Pszichoanalitikus levelek

„Ez a megelevenedett plakát, ez a férfias nő, ez a félig elvirult kurtizán, félig angol nevelőnő – ez Yvette Guilbert.” Így jellemezte egy korabeli német kritikus a Vörös Malom egy másik ismert énekes- és táncosnőjét. Yvette alacsony sorból származott, színiiskolát végzett, és 1891-től a Moulin Rouge színpadán lépett fel

Később Olaszországban és az Egyesült Államokban turnézott, majd az 1920-as években több lemeze is megjelent.

Mindezen túl filmszerepeket vállalt, de rendezett, szövegeket és kritikákat írt, valamint rádióműsorokat készített.

Yvette Sigmund Freud levelezőpartnere is volt, akivel egy mulatóban találkozott.

A már a korszakban is ismert ideggyógyász rajongott a nő művészetéért, sok fellépésén járt, megfigyeléseiről és nézeteiről pedig leveleiben részletesen számolt be a táncosnak, akinek egy képét még a dolgozószobájának falára is kiakasztotta.