Akupunktúra: kiderítették, valóban működik-e a kezelés

Az akupunktúra, mint alternatív gyógyászati módszer, egyre nagyobb érdeklődést vált ki különböző krónikus fájdalommal járó betegségek kezelésében. Egy friss kutatás szerint az akupunktúra hatékony segítséget nyújthat az isiászos betegeknek is. Az isiász a test alsó felében fájdalmat, gyengeséget, zsibbadást vagy bizsergést okozhat, amelyet a legnagyobb idegnek, az ülőidegnek (nervus ischiadicus) nyomása vagy sérülése vált ki. Ez az állapot leggyakrabban porckorongsérv miatt alakul ki, és az érintettek mindennapjait jelentősen megnehezíti.

Egy új kutatás szerint az akupunktúra alkalmas lehet az isiászos betegek kezelésére, és tartós fájdalomcsökkenést idézhet elő

Fotó: Science Photo Library via AFP

Az akupunktúra hatását vizsgáló tanulmány a tekintélyes JAMA Internal Medicine című orvosi szakfolyóiratban jelent meg.

Miért jöhet jól az akupunktúra az isiász kezelésében?

Az isiászos betegeknek általában gyógyszereket, például paracetamolt vagy erősebb fájdalomcsillapítókat írnak fel, esetenként szteroid injekciókat is kapnak, amelyet a gerinc környékére adnak be. Egyesek számára a fizioterápia, a hidegterápia vagy a rendszeres nyújtás is enyhülést hozhat. Súlyos esetekben a műtéti beavatkozás is szóba jöhet, amely során eltávolítják a gerincre nyomást gyakorló részeket.

Azonban ezek a kezelési lehetőségek nem mindenki számára nyújtanak kielégítő eredményt. A kevésbé invazív módszerek nem mindig hatékonyak, míg a radikálisabb beavatkozások, például a műtét, kockázatokkal járnak, és nem garantálják a teljes fájdalommentességet.

Éppen ezért az olyan alternatív kezelési módok, mint az akupunktúra, egyre nagyobb figyelmet kapnak.

Az új klinikai vizsgálat eredményei

Egy Kínában végzett új klinikai vizsgálatba 220 isiászos beteget vontak be, akiket két csoportra osztottak. Az egyik csoport tagjai 10 „normál” akupunktúrás kezelést kaptak négy héten keresztül, míg a másik csoport placebónak minősülő, ún. „álakupunktúrás” terápián esett át, amely során a tűket nem a terápiás pontokon helyezték el. A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák, valóban hatékonyabb-e az akupunktúra az isiász kezelésében, mint a placebo-kezelés – írja a Live Science.

A résztvevők fájdalomszintjét és mindennapi életfunkcióikat a kezelés előtt, majd a második, negyedik, nyolcadik, 26. és 52. héten mérték.

Az értékeléshez az Oswestry Disability Index (ODI) nevű kérdőívet használták, amely olyan tevékenységekre fókuszál, mint az alvás, vagy a tárgyak emelése.