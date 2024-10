Alkohol hatása az agyra: felkavaró változást azonosítottak

Alkohol hatása az agyra: elsősorban a homloklebenynél tapasztaltak változásokat

Fotó: Science Photo Library via AFP

Az alkohol nem az agysejteket, hanem a köztük lévő kapcsolatokat rombolja

Még ma is olvasni jó néhány helyen azt a téves információt, hogy alkoholt fogyasztani azért nem érdemes, mert pusztítja az agysejteket - pedig ezt a mítoszt már 1993-ban megcáfolta Grethe Jensen kutatása. Ő és kollégái alkoholista és nem alkoholista csoportok agysejtjeinek számát mérte meg, és arra az eredményre jutott, hogy nincs mérhető különbség a kettő között, az alkoholfogyasztás nem befolyásolja az agysejtek számát.

Bár maguk az agysejtek nem halnak el az alkohol hatására, a köztük zajló kommunikáció nehézkessé és kevésbé hatékonnyá válhat.

Az alkohol ugyanis károsítja az úgynevezett dendriteket, amelyek az idegsejtek végén találhatóak, és az információk felvételéért és a sejttest irányába történő vezetéséért felelősek.

Ez a folyamat szerencsére az alkoholfogyasztás mérséklésével megállítható, sőt, vissza is fordítható.

Más kérdés azonban, hogy az alkohol megakadályozza a tiamin felszívódását, így a szervezet nem kaphat elég B1-vitamint - ez viszont valóban az idegsejtek pusztulásához vezet.

Bár ez is nagyrészt gyógyítható, és az agysejtek képesek magukat regenerálni, itt már létezik az a szintű sérülés, ahol maradandó agykárosodásról beszélhetünk. A nagymértékű alkoholfogyasztás az újabb agysejtek termelődését is megakadályozza, így ha közvetlenül meg nem is öli őket, a megújulásukat gátolja.