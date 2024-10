Az angol fizikus, aki összhangot talált Einstein relativitáselméletével

Többször járt Magyarországon

Fermitől függetlenül kidolgozta a Fermi-Dirac-féle statisztikát, amely az aszimmetrikus állapotfüggvénnyel leírható, feles spinű részecskékre igaz. (A spin vagy sajátperdület a kvantummechanikai részecskék perdületének egyik összetevője.) Ő találta ki a két szubatomi részecske, a bozon és a fermion nevét. Az előbbit Satyendra Nath Bose indiai, az utóbbit Enrico Fermi olasz fizikus tiszteletére nevezte el.

Már Nobel-díjas volt, amikor 1934-ben amerikai útja során Princetonban megismerkedett Wigner Jenő húgával, Wigner Margittal, akit 1937-ben feleségül vett. Magyarországon is többször jártak, Dirac előadásokat is tartott, sőt még nyilatkozatot is adott. Felesége élete végéig támogató társa maradt, magára vállalta a család körüli teendőket, hogy férje teljesen a munkának szentelhesse magát. Dirac a termékeny floridai évek alatt 60 tudományos cikket publikált.

Paul Dirac 82 éves korában, 1984. október 20-án halt meg Tallahassee-ban, az ottani Roselawn temetőben nyugszik. Számos intézmény vette fel a nevét és számos díjat alapítottak tiszteletére.

A floridai egyetem róla elnevezett könyvtárát 1989-ben özvegye avatta fel. 2009-ben tiszteletére nevezték el a DiRAC (Distributed Research using Advanced Computing) integrált szuperszámítógépet és a Dirac szoftvert. Wigner Jenő így méltatta sógorát: