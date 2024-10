Boris jött, az árvíz ment, az aszály maradt

Az idei év májusában már sorozatban tizenkettedszer történt olyan, amikor a globális havi középhőmérséklet rekordot döntött a korábbi azonos hónapok hőmérsékletéhez viszonyítva. Ennek megfelelően májusban már elkezdtek megdőlni az Atlanti-óceán felszínén mért hőmérsékleti rekordok. Ezután július 21-én és utána rögtön 22-én is megdőlt a mindenkori globális átlaghőmérséklet napi rekordja (17,16 °C az új rekord). A Földközi-tenger melegedése a térségben pusztító szokatlan hőség miatt még erőteljesebb volt. A mediterrán tenger új rekordot döntött: az átlagos felszíni hőmérséklet elérte a 28,15 °C-ot. Leginkább az Adria és – a ciklonok bölcsőjének is nevezett – Genovai-öböl melegedett fel aggasztóan, itt 4-5 °C-kal volt melegebb az ilyenkor szokásoshoz képest. Augusztus 15-én megdőlt az abszolút hőmérsékleti rekord is, 31,96 °C-ot mértek az egyiptomi partokat nyaldosó tengerben. Mindeközben nagyjából két hónapon át kitartó forróság és aszály telepedett a szintén 28 °C körülire melegedő Fekete-tenger partvidékére (és hasonló, csapadékmentes forróság gyötörte a Kárpát-medence lakosait is).

A Carl Lutz őesti alsó rakpartot elborító Duna 2024. szeptember 22-én.

Fotó: Szomor Anikó / Szomor Anikó

Boris születése

Ez az elképesztő mennyiségű energia mind a tengerekben, óceánokban, mind pedig a szárazföldeken vészjelzés kellett volna, hogy legyen. A forróságban a felmelegedett tenger intenzíven párolog. A csapadékképződés szempontjából egy-két fok melegedés is rendkívül sokat számít, mivel minél melegebb a levegő, annál több vizet képes kicsapódás nélkül tárolni (fontos tudni, hogy minden fok melegedés megsokszorozza a levegőben tárolható vízmennyiséget). Várható volt tehát, hogy az első hidegbetörés katasztrófához vezet a Földközi-tengeren, de előre nem lehetett tudni, hogy pusztító medikánként (mediterrán hurrikán), fél Európát elmosó esőzésként vagy lokálisan extrém villámáradat képében érkezik a csapás.