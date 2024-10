Ausztrál kutatóintézet: Kína megelőzte Amerikát a tudományban

Két évtizede vizsgálják a tudományos fejlesztéseket

Az Ausztrál Stratégiai Politikai Kutatóintézetet (Australian Strategic Policy Institute, ASPI) 2001-ben alapította az ausztrál kormány. Az intézmény tudományos tevékenysége független a mindenkori választások győztesétől, a kutatásokról az intézet dönt, sőt, külföldi kormányok és intézmények is finanszírozhatnak tudományos projekteket.

Fúziós nukleáris laboratórium az Egyesült Államokban

Az ASPI 20 év tudományos kutatásainak adatait kezdte elemezni 2023-ban. A vizsgálat célja az, hogy kiderüljön, melyik országban születik a legtöbb találmány és tudományos felfedezés. A nagy adatmennyiségre támaszkodó program neve Kritikus Technológiai Nyomkövető (Critical Technology Tracker) lett.

Sokkoló elmozdulás – Amerika elvesztette az elsőségét

A kutatók számár, a trendek alapján nyilvánvaló volt, hogy Kína válik az indo-csendes-óceáni térség vezető államává, de az idei eredmény a tudósokat is meglepte.

2003 és 2007 között szinte csak az Egyesült Államok szerepelt az első helyen (64-ből 60 területen), de az amerikai első helyezések száma mindössze hétre zsugorodott az utolsó vizsgált időszakban, 2019 és 2023 között

Kína mindössze három területen vezette a toplistát 2003-ban, most azonban a 64-ől már 57 tudományos kategóriában világelső.

Kínai eredmények és a microchipek fejlesztése

Az újonnan szerzett első helyezések között a következők szerepelnek Kína számára: nagy teljesítményű számítástudomány, gravitációs szenzorok, űrkutatás, vagy a fejlett microchipek tervezése és gyártása.

A félvezető-gyártás nagyon drága és nagyon fejlett technológiákat igényel

Ha a többi kategória nem is sokkolja az amerikai kormányzatot, a microchipek kérdése mindenképpen aggasztó az USA számára. A félvezetőipar korunk legfontosabb gyártási szektora, amelynek globális mérete 2030-ra eléri az egytrillió dollárt. Az integrált áramkörök, a chipek azért lényegesek, mert ezek a vezérlik nem csak az atomrakétákat, robotokat, lézereket vagy elektromos autókat, de az otthoni hűtőszekrényeket, tévéket és a mobiltelefonokat is. Ma már szinte minden elektromos eszközben integrált áramkör van. A microchipek fejlesztését évtizedekig az Egyesült Államok vezette, míg a nagyon drága chipgyártást Tajvanra helyezte ki az USA. (Ma Tajvanon készül a világ chipjeinek 90 százaléka. Kína tajvani politikájában komoly szerepet játszik a hihetlen fejlett tajvani félvezetőgyártás megszerzése is.)