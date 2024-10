Felbecsülhetetlen aranykincsre bukkantak a Balatonnál

A Magyar Nemzeti Múzeum archeológusai 2023-ban fogtak hozzá a Somló-hegy teljes körű régészeti feltárásához. A projekt elsődleges célja a helyi régészeti emlékek dokumentálására és megőrzésére irányult, de a feltárás előrehaladtával olyan gazdag és mindaddig ismeretlen leletanyag került elő, ami miatt a kutatást kiszélesítették, melynek során idén augusztusban egy kitűnő állapotban megmaradt agyagkorsó került elő a földből.

A felbecsülhetetlen aranykincs lelőhelye, a Somló tövében

Fotó: : Szücs Ildikó/likebalaton.hu

Világszenzációnak számít a felbecsülhetetlen aranykincs

De nem is önmagában a bronzkorból származó edény, hanem az agyagból készített korsó mélyén lapuló leletek okozták a szenzációt. A bronzból készített ékszerek, így például spirál formájú karkötők és gyöngyök mellett ugyanis a korsó mélyéről egy, a maga nemében egyedülálló szenzációs lelet, egy bronzkori, színaranyból készült nyakék is előkerült. Dr. Zsigmond László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint a Somló-hegyen előkerült aranylelet nem csupán a múzeum 220 éves történetében számít az egyik legjelentősebb régészeti kincsnek, hanem európai viszonylatban is egyedülálló.

A somlói aranykincs

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

A Magyar Nemzeti Múzeum régészei szerint a lelet titokzatosságát csak növelik a felfedezésének körülményei, vagyis, hogy mi indokolhatta egykor ennek a nagy értékű ékszernek, és a vele együtt megtalált többi leletnek az agyagkorsóba rejtését és elásását? A szakemberek szerint erre nincsen egyelőre válasz. Nem kizárható, hogy háborúskodás, de az sem, hogy rituális esemény okán került a föd mélyére.

A Magyar Nemzeti Múzeumban állítják ki a Somló-hegyi aranykincset

A Somló-hegyről előkerült gazdag leletanyag azt bizonyítja az archeológusok szerint, hogy itt a bronzkorban, illetve a korai vaskor hajnalán, nagyjából i. e. 1000 és i. e. 850 között egy fejlett és igen jó módú közösség élhetett. A Balaton-felvidéki Somló és közvetlen térsége már a bronzkorban is stratégiai fontosságú terület volt a tó közelsége, illetve a hegy jelentette védelmi szempontok miatt.

A Somló alkonyi sziluettje felette a Vénusz és a Merkúr bolygókkal. A Somló és környéke fontos kereskedelmi csomópont lehetett a bronzkorban

Fotó: LADANYI TAMAS

Az archeológiai kutatások szerint a bronzkorban, illetve a korai vaskorban a Somló és környéke fontos kereskedelmi csomópont lehetett. A Somló-hegyen feltárt aranynyakék pedig azt bizonyítja, hogy i. e. 1000 körül a térséget birtoklók között kimagasló társadalmi státusszal rendelkező emberek élhettek. Az agyagkorsóból előkerült dísztárgyak arra utalnak, hogy a késő bronzkori emberek már rendkívül kifinomult művészi képességekkel rendelkezhettek, ezt az aprólékosan megmunkált különleges arany nyakék is kiválóan bizonyítja.