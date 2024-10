Borzalmas katasztrófa fenyegeti Észak-Koreát

A jelenleg békésen szunnyadó vulkán Mennyország nevet viselő krátertavának környéke még most is őrzi az ezer éve történt borzalmas erejű kitörés nyomait. A koreaiul Baekdu vagy Paektu, kínai nyelven pedig Changbaishan-Tianchi-nak nevezett vulkán a jelenlegi békés arca ellenére ismét kitörhet, ezért a vulkanológusok szeretnék pontosan felmérni, hogy milyen kockázatokat rejt magában ez a szunnyadó vulkán. A 946-os kitörést követő katasztrofális áradás vizsgálatára a kutatók mintákat vettek a vulkáni kitörés során keletkezett réteges lerakódásokból- tudósít a Live Science tudományos hírportál. Vizsgálataik azt sugallják, hogy a kitörés következményeként legalább 1 köbkilométer víz is kiömlött a vulkán kalderáját kitöltő tóból, melynek következtében az üledék körülbelül 3 óra alatt óránként 34 méteres sebességgel erodálódott. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a kitörés két fázisból állt, és az ugyancsak pusztító árvíz e kettő között történt.

Az egy évezrede történt katasztrófa nyomai még most is láthatók a Changbaishan környékén

Fotó: Wikimedia Commons/Laika ac from USA - Mt. Paekdu



Forgatókönyvek a katasztrófa anatómiájáról



A kutatók három alternatív forgatókönyvet állítottak fel a vulkánkitöréseknél szokatlan áradás keletkezésének okaira. Az első verzió szerint a hatalmas kráterben lévő víz még a kitörés előtt egyszerűen túlcsordult a kaldera szélén, mert a felfelé törekvő magma nyomása felboltozhatta a krátert kitöltő tó aljzatát. A második hipotézis szerint a kitörést megelőző szeizmikus aktivitás során egy olyen erős rengés pattanhatott ki, amelytől a kaldera belső fala beleomlott a tóba, cunamiszerűen kiszorítva az abban lévő hatalmas víztömeget. A harmadikban forgatókönyv szerint pedig a kitörési eseményt megelőző heves esőzés teljesen feltöltötte vízzel a kalderát, és meggyengítette a kráter peremét, lehetővé téve a víz elsöprő erejű kiáramlását.

A kalderát kitöltő befagyott krátertó

Fotó: Wikimedia Commons/Farm

A vulkanológusok szerint a Changbaishan-Tianchi 946-ban történt kitörési körülményeinek alapos feltérképezése hozzájárulhat egy hasonló közeljövőbeli katasztrófa következményeinek mérsékléséhez, és a tűzhányó környékén élő lakosság felkészítéséhez az újabb kitörésre. A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) 25. közgyűlésén a Kínai Nemzeti Bizottság áttekintést adott a kínai vulkánokról, különösen az észak-koreai -kínai határon fekvő Changbaishan vulkánról, amelyet a szakértők potenciálisan a legveszélyesebbnek és a közeljövő szempontjából a legvalószínűbbnek tartanak egy újabb kitörést tekintve.