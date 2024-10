Egy tengeralattjárón zajló vita miatt nem robbant ki a nukleáris háború

Vaszilij Arhipov

Fotó: Wikimeda Commons

A vita heves volt, a végeredmény pedig kiszámíthatatlan, hiszen a szabályok szerint mind a hármuknak egyöntetűen kellett meghozniuk a döntést. Mivel kommunikáció híján nem tudtak engedélyt vagy jóváhagyást kérni, a gomb megnyomása csupán rajtuk állt.

Arhipov végül sikeresen lebeszélte társait a végzetes következményekkel járó támadásról, ami később helyes döntésnek bizonyult.

Miután Arhipov és társai a Szovjetunióban újból szárazföldre léptek, a kollégáik azzal fogadták őket, hogy már nem is remélték a visszatérésüket. A válság végét követően egy kicsit csitultak a kedélyek: az USA ragaszkodott a kubai szovjet támadó fegyverek leszereléséhez, ám még egy pár hétig elhúzódtak a viták arról, hogy melyek maradhatnak. Az incidens megmutatta azt is, hogy hiába van a vezetők kezében a hatalom, ha a krízis napjaiban is több olyan eset történt, amikor kitörhetett volna egy újabb háború az ő tudomásuk nélkül.

Szovjet teherhajó úton Havanna felé, egy amerikai romboló szoros felügyelete alatt

Fotó: U.S. Navy photo

Vaszilij Arhipov évekkel később még tengernagyi rangot is elért. A felesége egy interjúban elárulta, hogy férje senkinek sem szeretett az incidensről beszélni, de úgy érezte, sosem értékelték a tettét igazán. Az utóbbi évtizedekben úgy kezdték el Vaszilij Arhipovot emlegetni, mint „a férfi, aki megmentette a világot”. Ezért is kapta meg 2017-ben, halála után közel két évtizeddel az Élet Jövője díjat.

