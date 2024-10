Szovjet közreműködéssel készült az első kínai atombomba

Zhou Enlai bejelenti az atombomba sikeres tesztelését

Valószínűleg ez lehetett annak oka, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága 1959 nyarán levélben hozta kínai testvérpártjának tudomására:

az 1957-es egyezmény dacára sem szolgáltathatják ki a nukleáris fegyver gyártásának teljes dokumentációját és technológiáját, mert

az megzavarná az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával folyó atomsorompó-tárgyalásokat.

Egy év múlva aztán az összes szovjet szakértőt is visszarendelték Kínából.

A kínai tudósok azonban ekkor már szovjet közreműködés nélkül is be tudták fejezni az atombomba kifejlesztését. Csu Kuang-ja atomfizikus és társai 1964. október 16-án délután 3 órakor a Malan bázison – az 596-os kódszámú kísérlet során – felrobbantották az első kínai atombombát, amely 25 kilotonna hatóerejű volt és U-235 hasadóanyaggal működött. Hamarosan elkészült az első kínai hidrogénbomba is, melyet 1967-ben teszteltek. 1969. szeptember 29-ig Kína összesen tíz bombát robbantott fel, és 1966 októberében kilőtte első atomrakétáját is.

Nagy történelmi jelentőségük volt

2012 októberében bejelentették, hogy turisztikai látványosságként megnyitják a közönség előtt a Malan bázist, de erre azóta sem került sor, sőt a New York Times című lap tavaly a nukleáris létesítmény széles körű modernizációjáról számolt be.

A pekingi kormányzat szerint az 1960-as évekbeli atomrobbantásoknak „nagy történelmi jelentőségük volt” egy olyan korszakban, amikor Kínának „összetett” nemzetközi körülményekkel kellett számolnia. A kínai vezetés máig hangoztatja, támadó céllal nem vetnek be nukleáris fegyvert. A hidegháborús fegyverek fokozatos szétszerelésével a nukleáris robbanófejek száma globálisan ugyan csökken, azonban évről évre növekszik az aktív eszközök robbanóereje és hatékonysága. A globális feszültségekre hivatkozva Kína jelenleg is bővíti nukleáris arzenálját: míg 2022 januárjában 350 nukleáris robbanófejjel rendelkezett, 2024-ben már több mint 500-zal.

