Elsüllyedt a világ legnagyobb fúrótornya, 84 ember az óceánba fulladt

A nyíl mutatja, hol volt a vezérlőszoba egyik ablaka. Látható az ablak közelsége a tengerhez

Fotó: Royal Canadian Commission

Négy hajóablakot helyeztek el az oldalfalain, hogy a szolgálatos láthassa a platform merülését mutató jelzéseket a lábazatokon. A fúrószigeten semmilyen más módszerrel nem lehetett megállapítani a merülést, csak úgy, ha a technikus kinézett az ablakon, pedig ekkor már léteztek erre műszerek. Mindegyik kis ablakot kívülről behajtható acél védőlemezzel lehetett lefedni nagy vihar esetén.

A vezérlőpanelen a gombok kapcsolásakor zöld fények jelezték a szelepek zárt állását, és piros jelzőlámpák világítottak, ha kinyíltak a szelepek. A platformon ez volt az egyetlen berendezés, amellyel nyitni és zárni lehetett a tartályokat, illetve, amely mutatta a szelepek állapotát. Más tartalékműszerrel vagy kapcsolótáblával nem látták el az Ocean Rangert.

Az Ocean Ranger kapcsolótáblája

Fotó: Royal Canadian Commission

A szelepeket úgy tervezték meg, hogy az áramellátás megszakadása esetén automatikusan, pneumatikus vezérléssel bezáródjanak. A hajógyárban a munkások átmeneti fémrudakat használtak a mágnestekercs vezérlésű szelepekhez, mert ezekkel manuálisan tudták kipróbálni szelepek nyitását, de ezt csak a hajógyári teszteknél alkalmazták. Amikor elkészült a fúrótorony, elfelejtették elvinni a rudakat, azok a helyükön maradtak. Az Ocean Ranger személyzete azt hitte, hogy ezeket a fémrudakat vészhelyzetben kell használni.

A vezérlőterem műszereit elektromosan működtették, kivéve két fizikai dőlésmérőt, amelyeket 15 fokig kalibráltak.

Mint majd látni fogjuk, a ballasztrendszer fenti részletei kritikus jelentőségűvé váltak a viharban.

Az ellátóhajók

A kontinentális talapzaton dolgozó fúrótornyokat nem csak helikopterek, hanem hajók is támogatják. Ez utóbbiak között vannak ún. horgonyvontató és ellátóhajók is, ezek élelmiszert, vizet, üzemanyagot vagy alkatrészeket juttatnak a platformokra. Szükség esetén a hajók képesek megfeszíteni a fúrószigetek horgonyláncait, vagy akár arrébb is vontathatják a horgonyokat.