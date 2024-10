Döbbenetes rejtély: eltűnt egymilliárd év a Föld történetéből

Minél távolabb nézünk vissza a Föld mintegy 4,6 milliárd éves múltjába, annál nehezebb feltérképezni bolygónk múltjának eseményeit. Ennek az emberi elme számára szinte felfoghatatlanul hosszú időnek a történéseit a különböző eredetű kőzetrétegek őrzik.

Prekambriumi vidék művészi ábrája. A késő prekambriumból eltűnt egymilliárd év

Fotó: Ancient Earth

Az úgynevezett relatív kormeghatározás alapját is leegyszerűsítve az a megközelítés alkotja, mely szerint az idősebb kőzetrétegek mélyebben, a fiatalabbak pedig magasabban fekszenek egymásra telepedve. Természetesen ez nem egy abszolút viszonyítási alap, hiszen a földtörténeti múlt eseményei, a lemeztektonikai mozgások, a kéreglemezek vándorlása, óceánok kinyílása és bezáródása, a hegységképződés (orogenezis), valamint az erózió hatására az egyes korszakok rétegei akár teljesen el is tűnhetnek, illetve ősibb rétegek kerülhetnek a fiatalabb kőzetrétegek közé, vagy akár fölé is.

Az eltűnt egymilliárd évet követő kambriumban robbanásszerűen virágzott fel az élet

Fotó: Wikimedia Commons

Összességében azonban a litoszféra kőzetrétegei relatív pontossággal kijelölik a földtörténeti múlt egyes nagy időperiódusainak, az eónoknak, az időknek, az időszakoknak és a koroknak, valamint a korszakoknak a határait.

Az eon a legnagyobb időegység a földtörténeti időskálán. A teljes földtörténetet négy eonra osztja a földtudomány: a hadaikum, az achaikum, a proterozoikum és a fanerozoikum eonjaira.

A Föld mintegy 4,5 milliárd éve elkezdődött és 542 millió évvel ezelőttig tartott első nagy és három eónból álló periódusát összefoglalóan szokás perkambriumnak is nevezni. A prekambrium utolsó periódusában a 2,6 milliárd évtől 542 millió évig tartó proterozoikumban jelentek meg az első összetett élő szervezetek.



Egymilliárd év hiányzik a kőzetek naplójából



Az eltérő korú kőzetrétegek között mutatkozó réteghiánynak a diszkordanciának, vagy diszkonformitásnak, amit üledékhézagként is emlegetnek, elsősorban az erózió, illetve a lemeztektonikai folyamatok az okai. Ezek következtében, vagyis a lepusztult rétegsorok miatt alakulhat ki olyan helyzet, hogy két egymásra telepedett kőzetréteg nem két időben egymást követő földtörténeti korszak lenyomata. A diszkonformitás több millió, vagy akár több tízmillió évnyi hiátust is okozhat, ám egy egész eonnyi időre rúgó egymilliárd éves réteghiány aligha magyarázható meg kizárólag csak az előzőekben vázolt okokkal.