Én nem készültem fizikusnak” – interjú Pápa Zsuzsannával, HUN-REN L’Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért díjas kutatójával

A sok folyamatból azt szeretem, amikor megvannak a kísérleti eredmények, és meg kell magyarázni, hogy mit láttunk és miért azt láttuk. Amikor az adatokat megpróbáljuk ábrázolni különböző nézőpontból, és hirtelen valami kirajzolódik, ami világossá teszi a képet – az egy nagyon jó érzés.

Tanácsolna valamit azoknak, akik hasonló hivatásban gondolkoznak, de még pályaválasztás előtt álnak?

Ahogy mondtam, én viszonylag későn döntöttem el, hogy a fizikát választom. Annyira, hogy nem is tettem fizikából emelt szintű érettségit, mert akkor már megvolt anélkül is az elegendő pontszámom a sikeres felvételihez. Persze nagyon fontos ismerni az adott tárgyat, sőt az is, hogy kíváncsisággal álljunk hozzá.

A mai világban a szakirodalom jelentős része angolul van, illetve a cikkírás és az eredmények közlése is angolul történik, tehát elengedhetetlen egy biztos angoltudás. Most már a kutatásban is nagyobb teret kapnak a számítástechnikai megoldások – a programozás, adatelemzés – ezek is nagyon fontosak, illetve kell a logikus gondolkodás is.

Végül a sikeres kutatási eredmények és díjak után mi a következő lépcsőfok, amire szeretne fellépni?

Az elmúlt években sikeres kutatási projektekben sikerült részt vennem, illetve jó eredményeket sikerült publikálnunk. Ennek egy következő lépcsőfoka az lenne, hogy nemzetközi pályázatokon is elindulok.

(Forrás: HUN-REN Központ: https://hun-ren.hu/)