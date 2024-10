Máig rengeteg a kérdőjel Erwin Rommel halála körül

A Sivatagi Róka nemcsak szövetségesei körében, hanem a nyugati hatalmak oldalán is nagy tiszteletnek örvendett. Csodálták, s egyben féltek is tőle, hiszen nagy stratégaként már 1941-ben az afrikai hadműveletek során is tekintélyes hírnévre tett szert.

Az egyiptomi amerikai nagykövetség küldöttjei által rejtjelezett írások feltörésével pontos képet kapott az angol tankok hozzávetőleges helyzetéről, melyeket aztán U alakban felállított ágyúival rövid idő alatt felmorzsolt.

Ahogy a németek hadiszerencséje rosszra fordult, Rommel úgy kezdett egyre nagyobb ellenszenvet táplálni Hitler iránt, akit sehogy sem tudott rábeszélni a béketárgyalások megkezdésére. A tábornok ezen véleményével nem volt egyedül, a Führer ellen több gyilkossági kísérletet is végrehajtottak. A sikertelen Valkűr hadművelet viszont Rommel bűnrészességét is felvetette.

Szembeszállni Hitlerrel

A vélekedések azonban erről megoszlanak: egyes történészek szerint Rommel nemcsak tudott a Hitler elleni merényletről, de aktív támogatója is volt annak. Más elképzelések alapján a férfi az információ birtokában passzív viselkedést tanúsított. Egy harmadik változat úgy állítja be, hogy a tábornok ellenezte a Führer meggyilkolását, de határozottan támogatta hatalomból való elmozdítását.

A sikertelen merénylet utáni nyomozás során Rommel hamar gyanúba keveredett, és az egyre paranoiásabbá váló diktátor haragja elől nem volt menekvés. Hitler nem kockáztathatta meg, hogy az amúgy is alacsony morált a legjobb tábornokának nyilvános meghurcolásával és kivégzésével tovább rontsa.

A Führer a vádak fényében rendhagyó lehetőséget ajánlott fel a Sivatagi Rókának: önkezével vessen véget életének. Ezzel megóvná saját presztízsét, és nemcsak garantálná családja mentességét mindenféle retorzió alól, de megélhetésüket is biztosítaná. Ebben az esetben hősként temetnék el, teljes katonai tiszteletadással.

Rommel német és olasz tisztek körében az észak-afrikai hadjárat alatt

Fotó: wikipedia.org

Ha erre nem lenne hajlandó, akkor a másik opció az volt, hogy menjen Berlinbe és próbálja bizonyítani ártatlanságát személyesen a diktátor és hűséges belső köre előtt. Történészek vélekedése szerint azonban ezzel sem került volna közelebb a megmeneküléséhez, és végül biztos halált jelentett volna számára. Rommel ragaszkodott hozzá, hogy döntését megbeszélje a családjával. Hitlerék ebbe egyetlen feltétellel bele is egyeztek: mindennek titokban kell maradnia.