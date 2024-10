Hátborzongató fordulat jöhet a földönkívüliek keresésében

Egy új modell szerint a földönkívülieknek kevesebb mint 1000 évbe telhet, hogy az éghajlatváltozás miatt elpusztítsák saját bolygójukat, még akkor is, ha kizárólag megújuló energiára támaszkodnak. Az asztrofizikusok fejlett idegen civilizációk felemelkedését és bukását szimulálták, és megnézték, mi történne, ha technológiai fejlődésük, ezzel párhuzamosan pedig energiafogyasztásuk exponenciálisan növekedne. Ilyen feltételek mellett nem kellene 1000 év ahhoz, hogy bolygójuk túlságosan forróvá váljon az élet számára, és ez még abban az esetben is igaz lenne, ha megújuló energiaforrásokat is igénybe vennének energiaszükségleteik kielégítéséhez.

A fejlett földönkívüliek keresése napjainkban is intenzíven zajlik

Fotó: Science Photo Library via AFP

Az új kutatást az arXiv nevű adatbázisba töltötték fel, a szakcikk lektorálása jelenleg is zajlik.

Mi a közös a földönkívüliekben és az emberiségben?

Az asztrofizikusok tanulmányát valójában nem is a földönkívüliek keresése, hanem az emberi civilizáció energiafelhasználása inspirálta, amely az ipari forradalom kezdete, vagyis az 1800-as évek óta exponenciálisan nő. Az emberek 2023-ban mintegy 180 000 terawattóra (Twh) energiamennyiséget használtak fel, ami nagyjából annyi energiát jelent, mint amennyi a Földre egy adott pillanatban a Napból érkezik. Ennek az energiának a nagy részét gázból és szénből állítják elő, ami fenntarthatatlan mértékben melegíti bolygónkat. De még ha az összes energiát megújuló forrásokból, például szél- és napenergiából termelnénk, az sem akadályozná meg a katasztrófát, mert a folyamatos növekedés fenntartásához egyre több és több energiára lenne szükségünk.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy ez (a folyamatos technológiai növekedés) hosszútávon mennyire fenntartható?

- nyilatkozta Manasvi Lingam, a Florida Tech asztrofizikusa és a tanulmány társszerzője a Live Science-nek.

A lyukas fürdőkád esete

Lingam és társszerzője, Amedeo Balbi, a római Tor Vergata Egyetem csillagászati és asztrofizikai docense a termodinamika második főtételét szerették volna alkalmazni erre a problémára. Ez a törvény kimondja, hogy nem létezik tökéletes energiarendszer, ahol minden létrehozott energiát hatékonyan fel lehet használni; valamennyi energia mindig távozni fog a rendszerből. Ez az energiaszivárgás idővel a bolygó drámai felmelegedését okozza.

Gondoljunk rá úgy, mint egy lyukas fürdőkádra. Ha csak kevés vizet engedünk bele, kevés víz fog távozni. Ha viszont egyre több és több vizet töltünk a kádba, akkor még ez a minimális szivárgás is könnyen eláraszthatja az egész lakást. Így van ez abban az esetben is, ha az egyre intenzívebb technológiai növekedés energiaszükségletét akarjuk fedezni

– magyarázta Lingam.