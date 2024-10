Egy majdnem teljesen komplett föníciai hajót emeltek ki a tengerfenékről

Carlos de Juan, az ásatás igazgatója azt mondja, hogy jelenleg ez a föníciai hajó a valaha felfedezett egyik legkomplettebb ókori tengeri hajó. Ez a homokos anyag őrizte meg a hajót mostanáig. Ami akkoriban egy nagy balszerencse volt, az ma a régészet számára egy nagy áldás.

A 2.600 éves föníciai hajó vizsgálata.

Fotó: Jose Antonio Moya / Biblical Archeology Society

A föníciai hajót múzeumba szállítják

Ha most a régészek nem cselekednek, akkor a hajó maradványait szétrombolhatják a változó áramlatok. A csapat merész stratégiája az, hogy az egész hajót egy közeli múzeumba költöztetik az óceánból. Bár ez egyszerűnek tűnhet, több, mint 2.500 víz alatt töltött év drasztikusan megváltoztatta a hajó fáját. A csapatnak nem csak teljesen ki kell ásnia hajót a víz alól, hanem egy sor speciális technikát is alkalmaznia kell, biztosítandó, hogy a fa ne degenerálódjon a levegőnek való kitettség során. Ehhez 20 különálló darabra hasítják a hajót és minden darabból öntőformát alakítanak ki, mielőtt kiemelik a vízből. Az ásatások új leleteket is feltártak, köztük kerámiát és kötélmaradványokat.

A hajó szélesebb nézete.

Fotó: Jose Antonio Moya / Biblical Archeology Society

A csapat reméli, hogy a projekt végeztével ez a majdnem teljesen komplett ókori hajó az ókori tengeri utazásokkal és hajóépítéssel kapcsolatos számtalan kérdést meg fog oldani. Kiderül milyen fából építették a hajót, hol építették, milyen volt akkoriban a navigáció, a fa degradációjának folyamata, és a fertőzés, ami a sekély vizekben előfordulhatott. A roncsból kiderül az Ibériai-félsziget délkeleti részén letelepedett föníciaiak bányászati és kohászati tevékenysége és a mediterráneum nyugati területein korábban ismeretlen tengerészeti technológia kulturális átadása.

(Forrás: Biblical Archeology Society: https://www.biblicalarchaeology.org/)