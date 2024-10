A náci diktátor, Hitler volt az első, aki kijutott a világűrbe

Hitler rakétája volt az első ember alkotta eszköz, ami kijutott a világűrbe



Ahogy a háborús események egyre kedvezőtlenebbé váltak a náci Németország számára, főleg a szövetségesek 1944. június 6-i normandiai partra szállása után Hitler egyre idegesebben követelte az által V2-re ( Vergeltungswaffe-2), vagyis 2-es számú megtorlófegyverre átnevezett ballisztikus rakéta bevetését.

A több mint 14 méter magas és csaknem 13 tonna össztömegű V2 hiperszonikus ballisztikus rakéta volt,

ami az alkohollal és folyékony oxigénnel hajtott és Walter Thiel tervezte rakétamotorjával 5630 km/órás maximális sebességet ért el, megdöntve minden korábbi ember alkotta eszközzel elért addigi sebességrekordot.

A V2 ballisztikus rakéta szerkezeti rajza

Fotó: Wikimedia Commons/U.S. Army

Giroszkópos navigációs berendezése azonban igen kezdetlegesnek számított, ezért a V2-vel nem volt lehetséges a pontos célzás. 1944. június 20-án az egyik kísérleti fellövés alkalmával Hitler pusztításra tervezett eszköze, a történelm első ember alkotta eszközeként először törte át a világűr határát jelentő Kármán-vonalat, és 176 kilométeres magasságot elérve kijutott a világűrbe.

A Kármán-vonal a világűr provizórikus határa, ami 100 kilométeres magasságban húzódik. Ez az a magasság, ahol egy légi jármű már nem tud felhajtóerő segítségével repülni, és el kell érnie az első kozmikus sebességet (7,9 km/sec) ahhoz, hogy pályán maradjon. Ezt a határt a világhírű magyar származású fizikus, az aerodinamika atyja, Kármán Tódor számolt ki.

Az 1944. június 20-i Kármán-vonal áttörés csaknem másfél évtizeddel előzte meg az első szovjet műhold, a Szputnyik-1 útját, bár az is igaz, a szovjet műhold volt az első olyan űreszköz, ami orbitális pályára állt a Föld körül, nem pedig csak ballisztikus „ugrást” hajtott végre a kozmoszba. A világűrt is elérő V2 mint Hitler „csodafegyvere” nem váltotta be a náci diktátor hozzá fűzött felfokozott reményeit.

Heinrich Himmler SS-főnök megkaparintotta a rakétaprogram irányítását

Fotó: Bundesarchiv/O.Ang.

Noha 1944. szeptemberétől London, illetve a szövetségesek kezére került Antwerpen, a fontos belga kikötőváros bombázására egyaránt bevetették a V2-t, de ez már mit sem változtatott a háború menetén, és nem tudta megakadályozni a náci rendszer pár hónappal később bekövetkezett összeomlását. Wernher von Braunt és negyven másik, a V2 kifejlesztésében részt vett német rakétatudóst, attól függetlenül, hogy a náci párt és az SS tagjai voltak, 1945-ben az amerikaiak az Egyesült Államokba vitték, és bevonták őket a németekétől ekkor még jelentősen elmaradt amerikai rakétafejlesztési programba.