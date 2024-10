Horthy Miklós kiugrási kísérlete akár sikerrel is járhatott volna

„Elérkezett számunkra az utolsó pillanat, amikor talán még elkerülhetjük azt a borzalmat, hogy hazánkat harcok közepette szállják meg."

(Horthy Miklós kormányzó, az 1944. október 15-i délelőtti koronatanácson)

Horthy Miklós kiugrási kísérlete az újkori magyar történelem egyik legdrámaibb fejezetének számít, amelynek kudarca miatt jött Szálasi Ferenc és a nyilaspuccs, vált rommá Budapest és az ország jelentős része, illetve vesztették életüket százezernyien értelmetlenül, az országot ért súlyos anyagi és politikai-erkölcsi károkról nem is beszélve. Általánosan elfogadott, hogy történelmietlen feltenni azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha másként alakul az események menete. Pedig nemcsak a jelenben, hanem a múltban is a döntéshozók jellemzően több alternatíva közül választhattak még egy adott és politikailag csak korlátozott lehetőségeket biztosító történelmi szituációban is. A történettudomány új irányzata, az úgynevezett aktuális történelem éppen azt vizsgálja, hogy a múltbeli döntéshozók számára milyen reális alternatívák kínálkoztak döntéseik megalapozásához. Ennek fényében kíséreljük megválaszolni azt, hogy Horthy Miklós kiugrási kísérlete szükségszerűen volt-e bukásra ítélve.

Horthy Miklós kiugrási kísérlete akár sikerülhetett is volna

Fotó: Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyarország a második világháborúban



A második világháború történelmi tényeit értékelve a bizonyosság szintjén kimondható, hogy Magyarország már csak a geopolitikai helyzetét tekintve sem maradhatott volna ki a háború közép-kelet-európai térségét érintő harci és politikai eseményeiből, vagyis a náci Németország és a sztálini Szovjetunió közötti halálos összecsapásból, illetve ennek következményeiből. A magyar államvezetésnek hosszú távon nem lett volna lehetősége arra, hogy fenntartsa azt a fajta kvázi semlegességi politikát, amit gróf Teleki Pál képviselt második miniszterelnöksége idején 1939 februárja és 1941 áprilisa között.

Gróf Teleki Pál (a képen Hitler mellett) igyekezett elkerülni, hogy Magyarország hadviselő féllé váljon

Fotó: Wikimedia Commons

Ezzel szemben viszont az is határozottan kijelenthető, hogy Magyarország 1941. június 27-i egyoldalúan deklarált hadba lépése a Szovjetunió ellen egyáltalán nem volt szükségszerű. Amikor Adolf Hitler 1941. június 22-én elindította a Szovjetunió lerohanását célzó Barbarossa hadműveletet, a németek nem számoltak magyar részvétellel, és így a budapesti kormányt sem helyezték nyomás alá annak érdekében, hogy kizsarolják magyar seregtestek frontra küldését. A máig nem teljesen tisztázott hátterű 1941. június 26-i kassai bombázás hírére, miszerint szovjet gépek intéztek bombatámadást a felvidéki magyar város ellen, Horthy kormányzó átgondolatlanul, hirtelen jött felháborodásának teret adva döntött a hadiállapot beállásáról. Ez súlyos hiba volt részéről, mert a hadba lépés nem a németek nyomására, hanem önként történt, idő előtt kiszolgáltatva ezzel az országot az agresszív náci hatalmi törekvéseknek.