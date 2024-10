Óriási összeomlás jön, az internet is megszűnhet

Az űrkutatás az emberiség egyik legizgalmasabb kalandja, amely több mint fél évszázada zajlik. Az űr felfedezése új ismereteket és technológiai áttöréseket hozott, de egyúttal komoly kihívásokkal is szembesített minket. Az egyik ilyen nagy megoldandó probléma a Kessler-szindróma, amely egy rendkívül aggasztó forgatókönyvet fest le a modern társadalom számára, hiszen életünket teljesen átformálhatja, és akár a kőkorszakba is visszaküldhet minket. A Kessler-szindróma elhozhatja többek között az internet és a mobiltelefon-használat megszűnését, ami egyúttal a civilizáció összeomlását is előidézné.

Űrszemét-felhő a Föld körül. Akár az internet összeomlását is előidézheti

Fotó: Science Photo Library via AFP

Mi az a Kessler-szindróma, amitől összeomolhat az internet?

A Kessler-szindróma gondolatát először 1978-ban fogalmazta meg a NASA két kutatója, Donald Kessler és Burton Cour-Palais.

A jelenség lényege, hogy ha az emberiség továbbra is ilyen ütemben küldi a műholdakat és a kutatóeszközöket az űrbe, a Föld körüli pálya túlzsúfolttá válik, növelve az esélyét annak, hogy az űrszemét más tárgyakkal ütközzön.

Az űrben keringő elhasználódott rakéták, inaktív műholdak és más maradványok már most is növeli az ütközések kockázatát, az ilyen karambolok pedig újabb törmelékeket hoznak létre, ami egy láncreakciót indíthat el. Ez a folyamat végső soron az úgynevezett "ütközési kaszkád" létrejöttéhez vezethet, amely lehetetlenné tenné az újabb műholdak és űreszközök pályára állítását.

Elérhettük azt a pontot, ahonnan nincs visszaút?

Kessler szerint idővel elérünk egy olyan kritikus tömeget, amely során már újabb űreszközök felbocsátása nélkül is bekövetkeznek az ütközések. A tudósok egy része úgy véli, ez a rémisztő forgatókönyv már bekövetkezett; John L. Crassidis, a Buffalo Egyetem professzora és űrszemét szakértője szerint a Kessler-szindróma elkerülhetetlen: „Ha az ütközés valószínűsége olyan nagy, hogy már nem tudunk műholdakat felküldeni, akkor hatalmas bajban vagyunk.”

Jelenleg több mint 10 000 műhold kering a Föld körül, és ott van még mellettük körülbelül 100 billió elhasználódott űreszköz-maradvány, amelyek komoly gondokat okozhatnak.

Bár ezek egy része idővel belép a Föld légkörébe és elég, sok másik továbbra is potenciális veszélyt jelent.