Aranyláz, vasútépítés, menekülő indiánok: a kanadai lovasrendőrség kezdetei

A North-West Mounted Police tagjai 1878-ban

Fotó: Wikimedia Commons

Gyakran kellett fellépniük a kifizetetlen bérek miatt kialakult zavargások ellen is. A helyi őslakosok sem nézték jó szemmel, hogy földjeiken keresztül húzódik a vasút, így a lopások és szabotázsakciók megfékezése is a lovas rendőrökre hárult. Az 1896-ban kitört Klondike-völgyi aranyláz során, mikor százezer ember indult el a térségbe szerencsét próbálni, új különítményt is létrehoztak, hogy fenntartsák a rendet.

Új korszak

Az évek során a North-West Mounted Police számos kihívással nézett szembe, miközben a régióba egyre több bevándorló érkezett, főként Európából, ezzel párhuzamosan nőtt a bűncselekmények száma is. A szervezet létszámát többször csökkentették, mivel a törvényhozók másképp képzelték el a rendfenntartást az egyes tartományokban.

A kanadai csendes-óceáni vasút befejezése, ahol a testület tagjai is jelen voltak

Fotó: Wikimedia Commons

Végül 1919-ben a North-West Mounted Police-t más rendvédelmi egységekkel összevonták, és ezzel létrejött a Royal Canadian Mounted Police (Kanadai Királyi Lovasrendőrség), amely máig Kanada ikonikus intézménye.

