Katasztrófa történt Kenyában: elkezdett kettészakadni az afrikai kontinens

Emberi idődimenzióból szemlélve úgy tűnhet, mintha a kontinensek és óceánok határai változatlanok lennének, és a térképeink „örök időkre” érvényesek maradnának. Valójában a lábunk alatt olyan elementáris erők munkálkodnak a Föld mélyén, amelyek lassan de biztosan átrajzolják a térképeinket. Noha ezek a változások többnyire csak a geológiai időskálán értelmezhetők, de már most is szembesülhetünk néhány olyan kézzelfogható jellel, ami azt mutatja, hogy az egyik hozzánk közeli kontinens a szétszakadás állapotába került.

A Mount Kenya látképe. A kelet-afrikai Nagy-hasadékvölgy az afrikai kontinens földtanilag legaktívabb területe

Fotó: AFP/Tony Karumba

A Föld arculata teljesen más lesz a jövőben ahhoz képest, mint amit most ismerünk



A lemeztektonikai elmélet az 1960-as évektől kezdve vált általánosan elfogadottá, ami számos, addig kellően nem értett földtani folyamatot tett egy csapásra megmagyarázhatóvá. Alfred Wegener német meteorológus és földrajztudós az 1912-ben publikált dolgozatában vetette fel elsőként a kontinensvándorlás elméletét. Wegener arra alapozta hipotézisét, hogy a dél-amerikai kontinens keleti partvidéke csaknem teljesen beleillik Afrika nyugati partvonalába. Azt is megfigyelte, hogy e két egymástól távoli és az Atlanti-óceán által elválasztott kontinens partjait ugyanolyan kőzetek építik fel, és az ezekbe zárt ősmaradványanyag is nagyon hasonló egymáshoz.

Alfred Wegener német geográfus kontinensvándorlási elmélete tekinthető a modern lemez-tektonika előfutárának

Fotó: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

A német tudós ebből arra a következtetésre jutott, hogy a távoli múltban Afrika és Dél-Amerika egyetlen szárazulatot alkothatott. Wegener elméletét azonban egészen az 1960-as évekig általános érdektelenség övezte, mi több, a hivatalos földtudomány továbbra is a kontinensvándorlást tagadó fixista elméletet vallotta az „egyedül üdvözítő” tannak. Amikor az 1960-as évek végén a Glomar Challenger oceanográfiai és tengergeológiai kutatóexpedíció természettudományos bizonyítékokat talált az Atlanti-óceán jelenleg is zajló tágulására, ezzel megvetette az új lemeztektonikai elmélet alapjait is.

Az Atlanti-óceán középvonalában található hátságrendszer mentén feláramló magam kétfelé tolva tágítja az óceán medencéjét

Fotó: NOAA

Bebizonyosodott, hogy a Föld mélyén munkálkodó erők hatására folyamatosan változik bolygónk arculata; óceánok nyílnak ki és záródnak be, kontinensek egyesülnek és szakadnak szét a földtörténeti idő végtelen körforgásában.