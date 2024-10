A királygyilkosság, amit filmen is rögzítettek

Az életben maradt usztasa merénylőket nem sokkal később azonosították és életfogytiglani börtönre ítélték, majd 1940-ben, Franciaország lerohanása után a német hatóságok szabadon engedték őket. Miután Olaszország és Magyarország érintettsége is felvetődött, a Népszövetség vizsgálatot indított, de a továbbra is a Mussolinival kötendő megállapodáson fáradozó Párizs és London fellépése nyomán ez elhalt, ezzel együtt a francia-jugoszláv viszony is hűvössé vált.

