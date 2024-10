Egy perccel a felszállás után hídnak ütközött egy Boeing, 78 ember meghalt

Hogy miért volt szabálytalan a sugárfékes tolatás? Hiszen ma is vannak olyan repülőgépek, amelyek maguktól tolatnak a repülőtereken.

A Boeing 737-200-as típus sugárfordítója működés közben

Fotó: Nigel O. Prince / Airliners.net

A Boeing 737-200 típuson, ezen a korai gyártmányon, kagyló alakú fémlapok nyíltak ki a hajtómű mögött, és így terelték előre a kiáramló gázsugarat. Az Air Florida járatának katasztrófája előtt sokáig szabad volt így tolatni ezzel a típussal is, de aztán feltűnt a légügyi szakembereknek egy különös jelenség. 22 olyan esetben, amikor ezzel a régebbi Boeing-gal télen tolattak a pilóták felszállás előtt, az elemelkedéskor a gép felvágta az orrát a magasba, és a személyzetek csak úgy tudták elkerülni az azonnal lezuhanást, hogy ütközésig előrenyomták a kormányoszlopot. A hatóság ezért felkérte a Boeing-gyárat, hogy szélcsatornában vizsgálja meg a gépet. A kísérleteknél kiderült, hogy ezt a veszélyes jelenséget a szárny jegesedése okozta, amelyet épp tolatás váltott ki. A sugárfordító ugyanis a téli latyakot a talajról a szárnyra fújta, amelyre ráfagyott a hólé. A gyártó ekkor kiadott egy kötelező üzemeltetési utasítást, amely megtiltotta a sugárfordítós tolatást télen, havas időben, és ez az Air Florida kézikönyveibe is bekerült. Wheaton kapitány azonban vagy nem tudott erről, vagy nem vette komolyan a rendelkezést. Akárhogy is történt, az Air Florida 91-es járatának amúgy is havas szárnyát belepte a latyak.

A nyári, száraz időben történő tolatást mutatja be a Piedmont légitársaság korabeli oktatófilmje. A felvételen látható az is, ahogy kinyílik a sugárfordító.

Az újabb végzetes hiba

A floridai járatot végül másfél órás késéssel kezdte kitolni egy erősebb vontató a 12-es kapu elől. Kelly Duncan légi utaskísérő megkönnyebbült.

Arra gondoltam, hogy végre! Alig vártam már, hogy ott hagyjuk Washingtont.

Szinte hihetetlen, de egy szomszéd gépről lefotózták a szerencsétlenül járt gépet a repülőtéren. Látszik, mennyire belepte a hó a gép törzsét

Fotó: Reddit

A két pilóta újra beindította a hajtóműveket. Mivel azonban siettek, nehogy egy, már guruló járat megelőzze őket a sorban, kapkodva végezték el a kötelező ellenőrzőlistát. Ezt a fedélzeti hangrögzítő felvétele igazolta, amelyen tisztán hallatszott, ahogy az elsőtiszt olvasta a listáról az egyes berendezések nevét, a kapitány pedig ellenőrizte az adott műszer állapotát, majd bemondta azt a társának.