Loch Ness: mindent átírhat a skóciai tó állítólagos szörnyéről egy új fényképfelvétel

Állítólagos szörnyek minden mennyiségben



Loch Ness rejtélyes lénye az 1950-es években ismét magasra borzolta a kedélyeket. A második világháború utáni években egyre jobban elterjedt a hajókra felszerelt radar, részben a biztonságos navigáció, részben pedig a minél eredményesebb halászat céljából. 1954-ben a tó vizén haladó Rival III nevű halászhajó halradarja egy ismeretlen eredetű és nagy méretű mozgó tárgyat detektált a felszíntől számított 150 méteres mélységben. A radarképernyőn kirajzolódó objektum a mozgása alapján egy méretes élőlénynek tűnt, legalábbis a halászhajó személyzete szerint.

Loch Ness szörnye egy másik korai fotón, a híres Urquhart-kastély előtt

Fotó: Irish Star

A radartechnológia által kínált lehetőségeket a későbbi tudományos célú expedíciók is felhasználták, bár ők nem váltak olyan „szerencséssé” mint a Rival III személyzete, magyarán nem észleltek semmi rendkívülit a tó nagy mélységeiben. 1960-ban azonban újabb Loch Ness-hez fűződő szenzáció robbant be a sajtóba. Egy brit mérnök, Tim Dinsdale a tó partján sétálgatva figyelt fel valami különösnek látszó dologra; a nyugodt, tükörsima vízfelszín ugyanis a parttól távolabb hirtelen hullámzani kezdett.

A mérnök a nála lévő filmfelvevő géppel meg is örökítette a furcsa hullámzást, amelyen a vízből egy éppen hogy kiálló hosszabb tárgy látható, amint lassan mozogva hullámokat ver maga körül.

Tim Dinsdale határozottan állította, hogy a mozgó objektum egy ismeretlen élőlény lehetett. Az elhíresült filmfelvételt több szakértő is megvizsgálta, de nem jutottak konszenzusra a filmkockákon látható tárgy mibenlétéről. A szakértők közül volt aki úgy vélte, hogy motorcsónak okozhatta a felvételen látható hullámokat, mások szerint viszont a képkockákon kirajzolódó mozgás nem olyan, mint egy vízi járműé.

Egy másik felvételen három egymástól azonos távolságra álló púp látszik, amint Loch Ness víztükrét hasítja

Fotó: University of Colorado Boulder

1993. június 17-én az Inverness-ben élő Edna MacInnes és párja, David McKay kirándulni indultak a városukhoz közel fekvő tóhoz. Amint utóbb a BBC-nek elmondták, majd tíz percen át látták a Loch Ness-i szörnyet. Az akkor 25 éves fiatal hölgy pontosan beszámolt arról, hogy mit is látott: „Egy negyven láb hosszú (mintegy 12 méter, a szerk.) zsiráfnyakú valami úszkált körbe-körbe a vízben. Egészen jól láttam. Meglehetősen világosbarna színe volt. Legalább egy mérföldnyire (1,65 km, a szerk.) lehetett tőlem, és így is óriásinak tűnt”- számolt be a látottakról a BBC-nek. Fényképezőgép ekkor nem volt náluk, de annak reményében, hogy a lény ismét felbukkan, a párja elrohant az egyik közelben lakó ismerősükhöz, hogy kölcsönkérje a fényképezőgépét. Amikor visszatért, pár órás várakozás után ismét felbukkant a lény, amiről ekkor már sikerült is néhány képet készíteniük.

A fotókon látszó „valamit”, azonban a szakértők nem tudták beazonosítani.

Külön érdekesség, hogy ugyanezen a napon James MacInthos és a fia is látták - állításuk szerint - a lényt.