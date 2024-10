A magány szó szerint rémálmokat okozhat

A személyközi kapcsolatok nagyon is alapvető emberi szükségletet jelentenek. Ha az emberek erős kapcsolatok iránti igénye kielégítetlen marad, akkor fizikailag, mentálisan és szociálisan is szenvednek. Ahogy az éhség vagy a fáradtság azt jelenti, hogy nem kaptunk elég kalóriát vagy nem aludtunk eleget, úgy alakul ki a magányosság is, hogy figyelmeztesse az egyéneket, ha a személyközi kapcsolatok iránti igényük kielégítetlen marad